Sony випустила унікальні геймерські навушники InZone Buds (фото, відео)

Після випуску PlayStation 5, Sony презентувала свої останні бездротові навушники InZone Buds WF-G700, призначені спеціально для геймерів. Ця TWS-модель ідеально підлаштована під вуха користувача, гарантуючи, що ви почуєте кожен крок свого супротивника.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на корпорацію з виробництва професійної електроніки Sony.
Навушники сумісні з різними пристроями, включаючи смартфони, портативні ігрові консолі, PlayStation 5 та ПК. Вони можуть підключатися безпосередньо через Bluetooth LE Audio або за допомогою USB-C передавача, забезпечуючи затримку менше 30 мс.
Дизайн та посадка навушників докладно продумані для максимального комфорту під час тривалих ігрових сесій. В комплекті навушників ідуть чотири різних розмірів силіконових насадок.
Sony InZone Buds підтримують просторовий звук. Персоналізований аудіопрофіль для нього можна створити через додаток по фото вух користувача. Для більш точного налаштування враховується будова вушного каналу - навушники відтворюють тестові сигнали та через мікрофони аналізують заповнення простору звуком.
Вбудований мікрофон використовує алгоритм на основі глибокої нейронної мережі, що дозволяє придушувати зовнішні шуми та звуки.
Навушники оснащені 8,4-мм динаміками і аудіоархітектурою Dynamic Driver X - ту ж, що і в топових навушниках WF-1000XM5.
Без додаткового живлення InZone Buds WF-G700 забезпечують 12 годин автономної роботи, з можливістю досягнення 24 годин з урахуванням зарядки від футляра всього за 5 хвилин, що надає годину робочого часу.
Новинка доступна у чорному та білому кольорах за ціною 200 доларів (7 300 гривень) та виходить на ринок 31 жовтня.
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