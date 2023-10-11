Sony випустила уникальные геймерские наушники InZone Buds (фото, видео)

После выпуска PlayStation 5, Sony представила свои последние беспроводные наушники InZone Buds WF-G700, предназначенные специально для геймеров. Эта TWS модель идеально подстроена под уши пользователя, гарантируя, что вы услышите каждый шаг своего противника.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на корпорацию по производству профессиональной электроники Sony.
Наушники совместимы с разными устройствами, включая смартфоны, портативные игровые консоли, PlayStation 5 и ПК. Они могут подключаться непосредственно через Bluetooth LE Audio или с помощью USB-C передатчика, обеспечивая задержку менее 30 мс.
Дизайн и посадка наушников подробно продуманы для максимального комфорта во время продолжительных игровых сессий. В комплекте наушников идут четыре разных размера силиконовых насадок.
Sony InZone Buds поддерживает пространственный звук. Персонализированный аудиопрофиль для него можно создать через приложение по фото ушей пользователя. Для более точной настройки учитывается устройство ушного канала - наушники воспроизводят тестовые сигналы и через микрофоны анализируют заполнение пространства звуком.
Встроенный микрофон использует алгоритм на основе глубокой нейронной сети, позволяющий подавлять внешние шумы и звуки.
Наушники оснащены 8,4-мм динамиками и аудиоархитектурой Dynamic Driver X - ту же, что и в топовых наушниках WF-1000XM5.
Без дополнительного питания InZone Buds WF-G700 обеспечивают 12 часов автономной работы с возможностью достижения 24 часов с учетом зарядки от футляра всего за 5 минут, что предоставляет час рабочего времени.
Новинка доступна в черном и белом цветах по цене 200 долларов (7300 гривен) и выходит на рынок 31 октября.
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