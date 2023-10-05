Samsung випустила спеціальний маячок, який спростить пошук домашніх улюбленців та речей (фото)

Компанія представила друге покоління свого трекера для відстеження речей Galaxy SmartTag. Цей новий варіант має довгасту форму з великим отвором, що робить його зручнішим для кріплення до ременів сумок, рюкзаків та ключів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційні новини на сайті компанії Samsung .

Поліпшено і надійність пристрою. У його дизайні додані металеві елементи, і корпус захищений за стандартом IP67 від вологи та пилу. Тепер його можна використовувати навіть для відстеження домашніх тварин, просто закріпивши на нашийнику. У програмі на смартфоні доступний спеціальний режим контролю переміщень.

Для пошуку Galaxy SmartTag 2 використовується як Bluetooth Low Energy, так і надширокосмуговий зв'язок UWB. Це дозволяє використовувати функцію Compass View, яка спрямовує на місце розташування трекера за допомогою стрілок на екрані смартфона (з сумісними флагманами).

Трекер для пошуку предметів (фото: Samsung)

Функція Lost Mode дозволяє швидко знайти власника маячка, зчитуючи його контакти за допомогою торкання смартфона. Ця технологія працює через NFC. Навіть без підзарядки Galaxy SmartTag 2 працює до 500 днів у звичайному режимі та до 700 днів із включеним режимом енергозбереження.

Ці маячки можуть бути підключені лише до смартфонів Samsung, і при зміні телефону Galaxy SmartTag 2 автоматично повторно синхронізує ваш гаджет Galaxy з обліковим записом. Усі дані, як і раніше, залишаються зашифрованими.

Galaxy SmartTag 2 з'явиться на глобальному ринку 11 жовтня і буде доступний у чорному та білому кольорах за ціною 30 доларів (1100 гривень). Доповнити покупку можна силіконовим чохлом.