Sony різко підвищила ціни на PlayStation 5 по всьому світу: яка причина

При цьому ціна на PS5 Pro залишається без змін, а зовнішній дисковод для PS5, навпаки, став дешевшим. Зміни набули чинності 14 квітня.

Ціни на PS5 Digital Edition зросли: в Європі вона тепер коштує 499,99 євро замість 449,99, у Великій Британії - 429,99 фунтів замість 389,99, в Австралії - 749,95 австралійських доларів замість 679,95, а в Новій Зеландії - 859,95 новозеландських доларів замість 769,95.

Стандартна PS5 з дисководом подорожчала тільки в окремих регіонах: в Австралії її вартість зросла до 829,95 австралійських доларів (раніше - 799,95), а в Новій Зеландії - до 949,95 новозеландських доларів (було 899,95). У Європі та Великій Британії ціна залишилася без змін.

Зате зовнішній дисковод для PS5 став дешевшим. У Європі він тепер коштує 79,99 євро замість 119,95, у Великій Британії - фунтів 69,99 замість 99,99, в Австралії - 124,95 австралійських доларів замість 159,95, а в Новій Зеландії - 139,95 новозеландських доларів замість 169,95.