Свобода управління. Як налаштувати кнопки на контролері PlayStation 5 під себе: ефективні поради

Ваш ігровий досвід на PlayStation 5 може стати набагато зручнішим, якщо налаштувати кнопки контролера на свій смак. Адже стандартне керування не завжди підходить усім гравцям: хтось звик до іншої розкладки, а комусь потрібно полегшити доступ до важливих функцій.

Про те, як переналаштувати кнопки на контролері PlayStation 5 для себе, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Як перепризначити кнопки контролера PS5?

На головному екрані PS5 перейдіть у меню "Налаштування" - значок знаходиться в правому верхньому кутку перед зображенням вашого профілю. У списку виберіть "Спеціальні можливості" (Accessibility).

Потім виберіть "Контролери" (Controllers) у лівому меню і натисніть "Призначення кнопок налаштованого контролера" (Custom Button Assignment for DualSense Wireless Controller).

Увімкніть перемикач "Увімкнути налаштування кнопок" (Enable Custom Button Assignments) і натисніть "Налаштувати призначення кнопок" (Customize Button Assignments).

На екрані з'явиться зображення вашого контролера PS5 DualSense. Тут ви можете перепризначити кнопки на свій розсуд.

Після завершення натисніть "Застосувати" (Apply), щоб зберегти зміни.

Ви можете змінювати і перепризначати кнопки в будь-який час, повторюючи ті самі кроки.

Якщо ви випадково збили розкладку кнопок, використовуйте опцію "Скинути" (Reset), щоб повернути стандартні налаштування. Також корисно заздалегідь записати зміни в розкладці кнопок, щоб вам було простіше звикнути до нової схеми під час гри.

Як перепризначити кнопки контролера PS5 (фото: Technology Personalized)

Поради щодо ефективного перепризначення кнопок

Перш ніж кардинально змінювати всі кнопки на вашому контролері DualSense, ознайомтеся з кількома корисними рекомендаціями, які допоможуть зробити перепризначення ефективнішим:

Починайте з невеликих змін

Не варто одразу змінювати всі кнопки. Спробуйте змінити розкладку кількох кнопок і протестуйте її в грі. Якщо зміни здаються зручними, можете продовжувати перепризначення інших кнопок.

Пріоритет - комфортна розкладка

Налаштуйте кнопки так, щоб вони не викликали дискомфорту, мінімізували навантаження на руки і були інтуїтивно зрозумілі. Мета перепризначення - зробити процес гри приємнішим і зручнішим.

Перевірте налаштування в самій грі

Деякі ігри підтримують перепризначення кнопок прямо в ігровому меню. Якщо ця функція доступна, краще використовувати її, щоб не переналаштовувати контролер вручну в системі PS5.

Записуйте зміни

Зробіть замітку або зніміть фото нових призначень кнопок. Це допоможе вам уникнути плутанини і необхідності заново перевіряти налаштування, якщо ви забудете, які зміни внесли.

Навіщо перепризначати кнопки на контролері PS5?

У різних консолей різні розкладки кнопок. Якщо ви нещодавно перейшли з Xbox на PlayStation, вам може бути складно звикнути до нового розташування кнопок, і деякий час ви можете випадково натискати не ті клавіші. Хоча з часом можна адаптуватися, це дається не всім. Щоб уникнути плутанини, найкращий вихід - перепризначити кнопки контролера.

Особистий комфорт

Якщо ви часто міняєте консолі, перепризначення кнопок на PS5 зробить ігровий процес зручнішим. Ви зможете налаштувати дії під свої природні рухи рук, що зменшить помилки.

Доступність

Якщо у користувача є обмеження по здоров'ю, які заважають користуватися стандартною розкладкою, перепризначення кнопок зробить ігровий процес простішим. Це також корисно в разі травми, яка може ускладнювати використання стандартного розташування кнопок.

Підвищення продуктивності

Перепризначення кнопок може підвищити вашу ефективність в іграх. Ви, ймовірно, бачили, як геймери налаштовують клавіатуру і мишу для оптимізації швидкості реакції. Те ж саме можна зробити з контролером PS5, що дасть вам перевагу в таких іграх, як Fortnite або Call of Duty.

Індивідуальне налаштування для ігор

Деякі ігри не використовують усі кнопки контролера. Ви можете перепризначити кнопки під конкретну гру і розташувати найпотрібніші з них у легкодоступних місцях, що спростить управління і поліпшить ваш досвід.