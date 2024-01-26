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Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році

П'ятниця 26 січня 2024 17:09
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Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році Ігри, які найбільше завантажували з PS Store у 2023 році за версією Sony (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Sony представила звіт про результати 2023 року, розкривши, які ігри найчастіше завантажували користувачі різних консолей PlayStation. При формуванні статистики не враховувалися доповнення, включаючи ті, які призначені для переходу з PS4 на PS5, а також ключі до ігор різних комплектів: тільки стандартні покупки та завантаження в PS Store.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт PlayStation.Blog.

Топ-10 ігор для PS5

  • EA Sports FC 24
  • Hogwarts Legacy
  • Call of Duty: Modern Warfare III
  • Grand Theft Auto V
  • Marvel's Spider-Man 2
  • FIFA 23
  • Baldur's Gate 3
  • Diablo IV
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Assassin's Creed Mirage

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціEA Sports FC 24 (фото: Electronic Arts)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціHogwarts Legacy (фото: Каталог української локалізації ігор)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціCall of Duty: Modern Warfare III (фото: Call of Duty)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році Grand Theft Auto V (фото: Rockstar Games)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціAssassin's Creed Mirage (фото: Ubisoft Store)

Топ-10 ігор для PS4

  • EA Sports FC 24
  • Minecraft
  • Red Dead Redemption 2
  • Grand Theft Auto V
  • FIFA 23
  • The Forest
  • The Last of Us Part II
  • Hogwarts Legacy
  • A Way Out
  • Gang Beasts

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціRed Dead Redemption 2 (фото: GamesRadar)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році FIFA 23 (фото: Steam)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році The Forest (фото: Steam)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціThe Last of Us Part II (фото: Amazon)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціA Way Out (фото: TheGamer)

Топ безкоштовних ігор для PS4 та PS5

  • Fortnite
  • Roblox
  • Call of Duty: Warzone
  • Rocket League
  • Fall Guys
  • eFootball 2024
  • The Sims 4
  • Apex Legends
  • Trackmania
  • Overwatch 2

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціFortnite (фото: hyperpc)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціRoblox (фото: Roblox)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціCall of Duty: Warzone (фото: Call of Duty)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році The Sims 4 (фото: Steam)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціOverwatch 2 (фото: Polygon)

Топ ігор для PS VR2

  • Pavlov
  • Kayak VR: Mirage
  • Beat Saber
  • The Dark Pictures: Switchback VR
  • The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution
  • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
  • Job Simulator
  • Horizon Call of the Mountain
  • Moss: Book II
  • Swordsman VR

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціKayak VR: Mirage (фото: Steam)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціThe Dark Pictures: Switchback VR (фото: GodisaGeek.com)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (фото: UploadVR)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році Job Simulator (фото: VRScout)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціHorizon Call of the Mountain (фото: Road to VR)

Топ ігор для PS VR

  • Job Simulator
  • Beat Saber
  • Superhot VR
  • Batman: Arkham VR
  • The Walking Dead Onslaught
  • Creed: Rise to Glory
  • Sniper Eliter VR
  • Astro Bot Rescue Mission
  • Swordsman VR
  • Arizona Sunshine

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціSuperhot VR (фото: Steam)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціThe Walking Dead Onslaught (фото: IGN)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціSniper Eliter VR (фото: Rozetka)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році Swordsman VR (фото: Steam)

Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 роціArizona Sunshine (фото: IGN)

Це статистика для користувачів із Європи. На офіційному сайті також є дані щодо ринку США та Канади.

Sony представила свій перший електромобіль, який виїхав за допомогою геймпада від PlayStation.

А ще ми писали про найкращі ігри 2023 за версією The Game Awards.

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