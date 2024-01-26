Названо найпопулярніші ігри на PlayStation, у які всі грали в 2023 році
Sony представила звіт про результати 2023 року, розкривши, які ігри найчастіше завантажували користувачі різних консолей PlayStation. При формуванні статистики не враховувалися доповнення, включаючи ті, які призначені для переходу з PS4 на PS5, а також ключі до ігор різних комплектів: тільки стандартні покупки та завантаження в PS Store.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт PlayStation.Blog.
Топ-10 ігор для PS5
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Grand Theft Auto V
- Marvel's Spider-Man 2
- FIFA 23
- Baldur's Gate 3
- Diablo IV
- Star Wars Jedi: Survivor
- Assassin's Creed Mirage
EA Sports FC 24 (фото: Electronic Arts)
Hogwarts Legacy (фото: Каталог української локалізації ігор)
Call of Duty: Modern Warfare III (фото: Call of Duty)
Grand Theft Auto V (фото: Rockstar Games)
Assassin's Creed Mirage (фото: Ubisoft Store)
Топ-10 ігор для PS4
- EA Sports FC 24
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto V
- FIFA 23
- The Forest
- The Last of Us Part II
- Hogwarts Legacy
- A Way Out
- Gang Beasts
Red Dead Redemption 2 (фото: GamesRadar)
FIFA 23 (фото: Steam)
The Forest (фото: Steam)
The Last of Us Part II (фото: Amazon)
A Way Out (фото: TheGamer)
Топ безкоштовних ігор для PS4 та PS5
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Fall Guys
- eFootball 2024
- The Sims 4
- Apex Legends
- Trackmania
- Overwatch 2
Fortnite (фото: hyperpc)
Roblox (фото: Roblox)
Call of Duty: Warzone (фото: Call of Duty)
The Sims 4 (фото: Steam)
Overwatch 2 (фото: Polygon)
Топ ігор для PS VR2
- Pavlov
- Kayak VR: Mirage
- Beat Saber
- The Dark Pictures: Switchback VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution
- Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
- Job Simulator
- Horizon Call of the Mountain
- Moss: Book II
- Swordsman VR
Kayak VR: Mirage (фото: Steam)
The Dark Pictures: Switchback VR (фото: GodisaGeek.com)
The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (фото: UploadVR)
Job Simulator (фото: VRScout)
Horizon Call of the Mountain (фото: Road to VR)
Топ ігор для PS VR
- Job Simulator
- Beat Saber
- Superhot VR
- Batman: Arkham VR
- The Walking Dead Onslaught
- Creed: Rise to Glory
- Sniper Eliter VR
- Astro Bot Rescue Mission
- Swordsman VR
- Arizona Sunshine
Superhot VR (фото: Steam)
The Walking Dead Onslaught (фото: IGN)
Sniper Eliter VR (фото: Rozetka)
Swordsman VR (фото: Steam)
Arizona Sunshine (фото: IGN)
Це статистика для користувачів із Європи. На офіційному сайті також є дані щодо ринку США та Канади.
Sony представила свій перший електромобіль, який виїхав за допомогою геймпада від PlayStation.
А ще ми писали про найкращі ігри 2023 за версією The Game Awards.