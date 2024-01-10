Sony представила свій перший електромобіль, який виїхав за допомогою геймпаду від PlayStation

Японська корпорація Sony спільно з підприємством Honda на CES 2024 продемонструвала покращений варіант концепту електромобіля Afeela, яким можна керувати дистанційно за допомогою джойстика від ігрової консолі PlayStation 5.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський сайт новин Electrek , присвячений електромобілям і стійкій енергетиці.

Генеральний директор Sony Honda Mobility Ясухіде Мідзуно під час свого виступу на сцені CES 2024 скористався стандартним бездротовим маніпулятором від Sony PS5, щоб вивести на сцену удосконалений прототип Afeela, який вже не перший рік служить для японської корпорації "вітриною" для демонстрації профільних розробок.

Як пояснив доповідач, дана функціональна можливість закладена в прототип лише для демонстраційних цілей і не обов'язково впроваджуватиметься в серійні машини цього спільного підприємства.

Електромобілі Sony Honda Mobility, якщо судити з концепту Afeela, підтримуватимуть ігрові програми Epic Games, не кажучи вже про свої власні ігри з каталогу PlayStation.

Електромобілі зможуть підтримувати ігрові програми (фото: Electrek)

Досить великі монітори передбачені не лише для водія та переднього пасажира, а й для задніх пасажирів. Як належить сучасному електромобілю, дітище Sony Honda Mobility постійно оновлюватиме бортове програмне забезпечення через бездротові мережеві інтерфейси.

Розважальна платформа Sony зможе поєднувати функції штучного інтелекту з можливостями доповненої реальності.

Про технічні характеристики та можливу ціну серійного втілення Afeela нічого нового сказано не було, але раніше інсайдери повідомляли, що машина може оснащуватися двомоторною електричною силовою установкою з приводом на обидві осі сукупною потужністю 536 кінних сил, а розгін до 100 км/год займатиме у неї близько 4,8 секунд.

Електромобіль Afeela (фото: Electrek)

Цікаво, що максимальна швидкість заявлена досить високою для електромобіля загального призначення - на рівні 240 км/год.

Передбачається, що серійні машини почнуть поставлятися до Північної Америки з 2026 року.