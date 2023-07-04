На Сонці стався один з найпотужніших спалахів: на півгодини відключився радіозв'язок
Потужний спалах на Сонці відправив потік плазми в космос і спричинив збій роботи радіозв'язку в Північній Америці та деяких частинах Тихого океану. Експерти попереджають, що цей вибух може спричинити сильну магнітну бурю.
Про це йдеться у статті на Space.
За даними вчених, потужний вибух на Сонці вдалося зафіксувати космічним апаратом SDO цієї неділі, 2 липня.
Спалах стався у величезній сонячній плямі під назвою AR3354, яка в 7 разів більша за діаметр Землі й розмір цієї плями перевищує 89 тисяч кілометрів.
Разом з викидом енергії Сонце також відправило потік плазми в космос, що може спричинити дуже сильну магнітну бурю.
Випромінювання було настільки сильним, що досягло атмосфери Землі, іонізувало її верхній шар і спричинило тривале відключення короткохвильового радіозв'язку в західній частині Північної Америки, а також у кількох частинах Тихого океану.
За словами фахівців, відключення зв'язку тривало близько півгодини, а це один із рекордів для такої події.
Спалах був кваліфікований як Х - найсильніший з існуючих типів сонячних спалахів. І наслідки такого спалаху можуть бути дуже серйозними – до повторних вибухів на Сонці до сильних магнітних бур.
Фізик-сонячник Кіт Стронг зазначає, що червень 2023 року став місяцем-рекордсменом за кількістю сонячних плям - їх було зафіксовано 21. Це найвищий показник за останні 20 років спостереження.
До речі, раніше ми писали, що вчені прогнозують потужну магнітну бурю і назвали дату.
А також ми розповідали про те, що зараз на небі можна спостерігати унікальне явище – Супермісяць.