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Землю накриє потужна сонячна буря. Стала відома дата

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Понеділок 03 липня 2023 16:03
Землю накриє потужна сонячна буря. Стала відома дата Сонячна буря накриє Землю у липні (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Потужна сонячна буря, також відома як геомагнітна, очікуються вже через кілька днів і охопить всю планету. Це явище відчутно вплине і на жителів України.

Деталі про найближчі сонячні бурі та їх вплив на наш добробут - у матеріалі Styler.

Коли буде сильна сонячна буря

Згідно з прогнозом експертів авторитетного ресурсу Meteoagent, менш ніж за 10 днів Землю сколихне геомагнітна буря з K-індексом 5 - це вказує на високу штормову активність.

Так, найсильніша буря у липні очікується 12 липня.

Відразу після цього (13 липня) активність дещо знизиться до показника K-індексу 4 "середня сонячна буря".

Землю накриє потужна сонячна буря. Стала відома дата

Скріншот

Крім того, "середня сонячна буря" прогнозується 8, 16, 17, 18 і 19 липня.

У всі інші дні показник K-індексу буде на позначці "2", що знаменує несуттєвий рівень геомагнітної активності, який не впливає на життєдіяльність.

Що таке сонячна буря

Геомагнітні бурі являють собою вибухові процеси на Сонці, що характеризуються викиданням масивних потоків енергії, різних частинок і електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Більшість потоку електрично заряджених частинок, як правило, протонів та електронів, тримає курс на Землю. Ці частинки, взаємодіючи з магнітним полем нашої планети, можуть викликати ряд явищ та перешкод у роботі супутників, електричних мереж та засобів зв'язку (перебої з GPS, мобільним зв'язком, телебаченням тощо).

Також яскравим проявом сильних сонячних бур може стати виникнення північного і південного полярного сяйва.

Потенційна шкода від сонячних бур

Найсерйозніше сонячні бурі впливають на астронавтів, які знаходяться поза межами захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть бути піддаватися високому рівню радіації, що може збільшити ризик розвитку раку.

Існують також дослідження, які доводять, що сонячні бурі можуть впливати на здоров'я людей, особливо на настрій, сон і фізичне самопочуття.

Деякі люди чутливі до геомагнітних бур можуть відчувати сильну втому, головний біль або депресію.

Але науковий світ продовжує досліджувати ці явища, намагаючись розширити своє розуміння впливу геомагнітних бур на життєдіяльність та розробити стратегії захисту технологій і здоров’я людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки магнітних бур очікується у липні.

А також розповідали, як пережити різкі перепади погоди без головного болю.

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