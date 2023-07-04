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На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек: на полчаса отключилась радиосвязь

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Вторник 04 июля 2023 21:54
На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек: на полчаса отключилась радиосвязь На Солнце произошла одна из самых крупных вспышек за последние годы (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мощная вспышка на Солнце отправила поток плазмы в космос и вызвало сбой работы радиосвязи в Северной Америке и некоторых частях Тихого океана. Эксперты предупреждают, что этот взрыв может повлечь за собой сильнейшую магнитную бурю.

Об этом говорится в статье на Space.

По данным ученых, мощный взрыв на Солнце удалось зафиксировать космическим аппаратом SDO в это воскресенье, 2 июля.

Вспышка произошла в огромном солнечном пятне под названием AR3354, которое в 7 раз больше диаметра Земли и размер этого пятна превышает 89 тысяч километров.

Вместе с выбросом энергии Солнце также отправило поток плазмы в космос, что может повлечь за собой очень сильную магнитную бурю.

Излучение было настолько сильным, что достигло атмосферы Земли, ионизировало ее верхний слой и стало причиной длительного отключения коротковолновой радиосвязи в западной части Северной Америки, а также в нескольких частях Тихого океана.

По словам специалистов, отключение связи длилось около получаса, а это один из рекордов для такого события.

Вспышка была квалифицирована как Х - самая сильная из существующих типов солнечных вспышек. И последствия такой вспышки могут быть очень серьезными - до повторных взрывов на Солнце до сильных магнитных бурь.

Физик-солнечник Кит Стронг отмечает, что июнь 2023 стал месяцем-рекордсменом по количеству солнечных пятен - их было зафиксировано 21. Это самый высокий показатель за последние 20 лет наблюдения.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые прогнозируют мощную магнитную бурю и назвали дату.

А также мы рассказывали о том, что сейчас на небе можно наблюдать уникальное явление - Суперлуние.

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