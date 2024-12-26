Сон вдень в цей час може призвести до безсоння та погіршення самопочуття

Коли не можна дрімати вдень

Сон вдень може стати більш поширеним в зимові місяці, коли температура падає і починаються сезонні хвороби. У святковий період багато людей також дрімають вдень, оскільки їжа та алкоголю роблять їх сонливими.

ривале дрімання посеред дня може порушити внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний "збій". Тоді може порушитися режим дня, що може стати причиною появи неконтрольованого відчуття голоду, порушення сну та нестачі енергії.

Постійне відчуття втоми та сонливості може бути індикатором наявності проблем зі здоров’ям. Бажання подрімати може викликатися стресом, безсонням, апное (задишкою) уві сні. Крім того, деякі дослідження пов’язують постійну втому і сонливість вдень з ризиком появи діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань.