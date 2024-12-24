6 способів, які допоможуть легко вкласти дитину спати

Основна проблема, з якою стикаються багато батьків - вкладання дитини на сон. Експерти поділились способами, які допоможуть зробити це легко та без істерик дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Дотримуйтеся звичного розпорядку дня

Діти часто починають готуватися до сну, як тільки помічають певні ознаки. Наприклад, час купання, годування та перевдягання в піжаму.

Якщо спите в новому місці, то варто брати з собою знайомі предмети дитини (ковдри, іграшки, засоби для сну тощо), щоб вони завжди відчували спокій. Це допоможе підтримувати умови сну якомога "нормальнішими".

Слідкуйте за ознаками сну

Під час зимових свят дитина буде бачити багато нових облич і активностей, які можуть викликати занепокоєння у деяких дітей. Слідкуйте за ознаками того, що вони втомилися (потирання очей, позіхання, плач тощо) і відповідно регулюйте час сну.

Збої сну

Пам’ятайте, будь-які збої в рутині, спричинені святами, є тимчасовими. Вирішіть, коли свято офіційно "закінчилося", і використовуйте цю дату, щоб повернутися до звичного розкладу сну.

Легкий масаж

Погладьте дитину по спинці, ручкам і ніжкам, використовуючи дитячий крем або олійку. Під час масажу співайте колискову або розмовляйте з крихіткою ніжним голосом.

Монотонні звуки

Дітям, щоб заснути, не завжди потрібна абсолютна тиша. Іноді вони краще сплять під шум пилососа або радіо. Знайдіть "свій" звук і тихенько вмикайте його, вкладаючи дитину до ліжечка.

Закриті штори

Інколи вкласти однорічну дитину спати вдень - непросте завдання, адже вони дуже чутливі до сонячного світла. Тому виберіть для дитячої кімнати щільні штори й закривайте їх, наче демонструючи, що настав час відпочинку.