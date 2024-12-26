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Сон днем в это время может привести к бессоннице и ухудшению самочувствия

Когда нельзя спать днем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Однако, стоит избегать сна в определенное время суток, чтобы не возникла бессонница.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Когда нельзя дремать днем

Сон днем может стать более распространенным в зимние месяцы, когда температура падает и начинаются сезонные болезни. В праздничный период многие люди также дремлют днем, поскольку еда и алкоголь делают их сонливыми.

дремота посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушения сна и недостатка энергии.

Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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