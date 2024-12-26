Сон днем в это время может привести к бессоннице и ухудшению самочувствия

Когда нельзя дремать днем

Сон днем может стать более распространенным в зимние месяцы, когда температура падает и начинаются сезонные болезни. В праздничный период многие люди также дремлют днем, поскольку еда и алкоголь делают их сонливыми.

дремота посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушения сна и недостатка энергии.

Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.