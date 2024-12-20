Ніколи не їжте і не пийте ці напої після 6 вечора, якщо хочете добре спати

Після 18:00 варто уникати деяких продуктів, які будуть заважати якісному сну. Лікар назвав їжу, яка може сприяти безсонню та що краще обрати замість неї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Які продукти не їсти перед сном

Доктор Оскар Дьюк розповів, що насолода святковими частуваннями після 18:00 може призвести до неспокійної ночі.

Алкогольні напої, сир і крекери доведеться виключити з меню.

"У стандартному циклі сну у вас є 4 різні фази. Отже, перші дві - це легкий сон, у який ви входите спочатку, потім ви переходите в більш глибокий сон і швидкий сон, що означає сон зі швидкими рухами очей. Це коли ваші очі під закритими повіками сильно рухаються, і саме тоді ви бачите свої сновидіння та зберігаєте всі свої спогади", - пояснив експерт.

Зокрема, людина проходить ці чотири цикли приблизно кожні 1,5-2 години. Отже, якщо ви спите 8 годин, то ймовірно, проходите ці цикли приблизно 4 рази під час нічного сну.

За словами експерта, ці цикли необхідні для того, щоб відчувати себе бадьорими наступного дня. Тоді як певна їжа, включаючи алкогольні напої та жирні продукти, такі як сир, може порушити їх.

"Якщо ви п’єте алкоголь, то зазвичай ви занурюєтеся в глибокий сон. Ми усі знають, що алкоголь робить вас сонними, занурює вас у сон, але ви відразу переходите до фази глибокого сну і наступного дня не почуваєтеся бадьорим", - додав експерт.

Сир також може викликати дискомфорт у травленні, у інших - симптоми кислотного рефлюксу, а в деяких сортах (особливо витриманих сирах) може бути багато тираміну, який заважає сну.

Які продукти обирати

Мед

Натуральний цукор, що міститься в меді, підвищує рівень інсуліну й дозволяє триптофану швидше вступити у взаємодію з мозком. Чайна ложка меду з ромашковим чаєм перед сном дозволить посилити заспокійливий ефект напою.

Тепле молоко

У молоці міститься така амінокислота як триптофан, яка заспокоює і допомагає при безсонні. Так ви на ранок будете повні сил і енергії.

Вишневий сік

Склянка вишневого соку, випита на ніч, допомагає боротися з безсонням навіть літнім людям.

Крім того, природний мелатонін містять черешня, виноград і зелені листові овочі, особливо різні види капусти. Також його багато в кукурудзі, рисі, пшениці, ячмені, вівсі, а також у вині.

Морепродукти

Риба, особливо тунець і лосось, багаті на вітамін В6, який бере активну участь у виробленні мелатоніну і серотоніну. До речі, серед інших продуктів, звідки можна отримати цей вітамін, - часник (виключно свіжий) і фісташки.

Креветки й лобстери - ще одне джерело триптофану. Вагомий привід порадувати себе морськими делікатесами проти ночі.