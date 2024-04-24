Сомельє назвала три види вина, які сама ніколи не замовить

Вино - це благородний напій, який є досить популярним серед українців. Далеко не всі розбираються у тонкощах сортів винограду та виробництва і обирають погані за якістю вина. Сомельє Сара Мей Грюнвальд назвала вина, яких потрібно уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Business Insider .

Яких вин уникати

Сертифікований сомельє з Каліфорнії Сара Мей Грюнвальд розповіла, що має стаж у цій сфері понад 20 років.

"Після навчання та роботи сомельє в Італії я пишаюся тим, що можу знайти для своїх клієнтів новий улюблений напій. Але з роками я також дізнався, яких популярних сумішей слід уникати", - зазначила вона.

Сомельє назвала деякі сорти вина, які вона ніколи не замовить.

Просекко

За її словами, бульбашки можуть бути спокусливими, але вона уникає просекко.

Просекко - це популярне ігристе сухе вино.

Люди замовляють його, тому що це доступне ігристе вино, яке може бути надзвичайно освіжаючим і святковим.

Натуральне ігристе вино не фільтрують і розливають у пляшки під час бродіння, в результаті чого виходить шипучий напій

Шардоне

Шардоне - білий сорт винограду підвид виду, один з так званих "великих винних сортів".

Сомельє не вважає це найкращим варіантом, якщо ви шукаєте легке біле вино, щоб поєднати його з морепродуктами або випити на веранді.

Як освіжаючу альтернативу експерт радить обирати склянку Асиртіко з Греції - це хрустке біле вино відоме своїми цитрусовими і мінеральними відтінками.

Rose

Експерт розповіла, що рожеве вино може бути улюбленим літнім напоєм, але краще підбадьоритися келихом бурштинового вина (також відомого, як апельсинове).

Унікальний стиль білого вина отримує свій виразний колір завдяки тривалому контакту з виноградною шкіркою, що призводить до насиченого та складного смаку.

Грюнвальд радить краще звернути увагу на грузинські етикетки, оскільки ця країна має величезну історію виноробства вина.