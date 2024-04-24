Сомелье назвала три вида вина, которые сама никогда не закажет
Вино - это благородный напиток, который достаточно популярен среди украинцев. Не все разбираются в тонкостях сортов винограда и производства и выбирают плохие по качеству вина. Сомелье Сара Мэй Грюнвальд назвал вина, которых нужно избегать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Business Insider.
Каких вин избегать
Сертифицированный сомелье из Калифорнии Сара Мэй Грюнвальд рассказала, что имеет стаж в этой сфере более 20 лет.
"После учебы и работы сомелье в Италии я горжусь тем, что могу найти для своих клиентов новый любимый напиток. Но с годами я также узнал, какие популярные смеси следует избегать", - отметила она.
Сомелье назвала некоторые сорта вина, которые она никогда не закажет.
Просекко
По ее словам, пузырьки могут быть соблазнительными, но она избегает просеки.
Просекко - это популярное игристое сухое вино.
Люди заказывают его, потому что это доступное игристое вино, которое может быть чрезвычайно освежающим и праздничным.
Натуральное игристое вино не фильтруют и разливают в бутылки во время брожения, в результате чего получается шипучий напиток.
Шардоне
Шардоне - белый сорт винограда подвид вида, один из так называемых "больших винных сортов".
Сомелье не считает это самым лучшим вариантом, если вы ищете легкое белое вино, чтобы соединить его с морепродуктами или выпить на веранде.
В качестве освежающей альтернативы эксперт советует выбирать стакан Асиртико из Греции - это хрустящее белое вино известно своими цитрусовыми и минеральными оттенками.
Rose
Эксперт рассказала, что розовое вино может быть любимым летним напитком, но лучше взбодриться бокалом янтарного вина (также известного как апельсиновое).
Уникальный стиль белого вина получает свой выразительный цвет благодаря длительному контакту с виноградной кожурой, что приводит к насыщенному и сложному вкусу.
Грюнвальд советует лучше обратить внимание на грузинские этикетки, поскольку эта страна имеет огромную историю виноделия вина.
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