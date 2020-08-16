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Как правильно открыть бутылку вина: сомелье назвал ошибки, которые совершают все

Воскресенье 16 августа 2020 19:32
Как правильно открыть бутылку вина: сомелье назвал ошибки, которые совершают все
Как правильно открыть бутылку вина (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалист рассказала хитрые нюансы правильного откупоривания красного и игристого вина

В Украине есть немало любителей и ценителей вина. Однако многие не задумываются о том, умеют ли они открывать бутылки с вином правильно. Казалось бы, что сложного – просто нужен штопор. Но оказывается не все так просто, особенно, если это касается хорошего вина с хорошей выдержкой.

Неправильное открывание вина может повредить не только эстетичный вид самой бутылки, но и существенно ухудшить вкус напитка, так как может подняться осадок. О том, как это сделать правильно, рассказала винный эксперт Евгения Николайчук в комментарии для "24 канала".

Она отметила, что первое на что нужно обратить внимание – само вино. Если это выдержанное красное вино, то бутылку нужно за несколько дней до употребления поставить в вертикальное положение – тогда осадок опуститься на дно.

Как открывать вино правильно

  • С помощью ножа сомелье срезать капсулу над выступающей частью горлышка бутылки и снять ее.
  • Штопор нужно вертикально и четко по центру ввинтить в пробку, не проткнув ее насквозь, чтобы в напиток не попали мелкие крошки. Далее его осторожно вытягивают.
  • Горлышко бутылки протирают салфеткой, а пробку проверяют внешне и на запах. Если с вином что-то не так, то потекшая пробка, или странный запах – могут быть первыми признаками проблемного вина.
  • Вино желательно держать в руке и наливать так, чтобы гость мог легко видеть и прочитать этикетку.
  • Наполнив бокал, нужно слегка повернуть бутылку, чтобы не пролить напиток.

Как правильно открыть бутылку игристого вина

  • Чтобы открыть бутылку игристого, ее нужно хорошо охладить.
  • Держать бутылку нужно горлышком от себя, под углом 45 градусов.
  • Снимите мюзле (проволочная уздечка, которая держит пробку) и придерживайте большим и указательным пальцем левой руки пробку, а низ бутылки прокручивайте правой рукой. Крутить стоит именно низ бутылки, а не выкручивать пробку.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач-гастроэнтеролог объяснила, почему алкоголь нельзя закусывать шоколадом.

А также мы рассказывали о том, что ученые назвали новые полезные свойства вина.

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