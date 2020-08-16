Как правильно открыть бутылку вина: сомелье назвал ошибки, которые совершают все
Воскресенье 16 августа 2020 19:32
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Как правильно открыть бутылку вина (Фото: pixabay.com)
Специалист рассказала хитрые нюансы правильного откупоривания красного и игристого вина
В Украине есть немало любителей и ценителей вина. Однако многие не задумываются о том, умеют ли они открывать бутылки с вином правильно. Казалось бы, что сложного – просто нужен штопор. Но оказывается не все так просто, особенно, если это касается хорошего вина с хорошей выдержкой.
Неправильное открывание вина может повредить не только эстетичный вид самой бутылки, но и существенно ухудшить вкус напитка, так как может подняться осадок. О том, как это сделать правильно, рассказала винный эксперт Евгения Николайчук в комментарии для "24 канала".
Она отметила, что первое на что нужно обратить внимание – само вино. Если это выдержанное красное вино, то бутылку нужно за несколько дней до употребления поставить в вертикальное положение – тогда осадок опуститься на дно.
Как открывать вино правильно
- С помощью ножа сомелье срезать капсулу над выступающей частью горлышка бутылки и снять ее.
- Штопор нужно вертикально и четко по центру ввинтить в пробку, не проткнув ее насквозь, чтобы в напиток не попали мелкие крошки. Далее его осторожно вытягивают.
- Горлышко бутылки протирают салфеткой, а пробку проверяют внешне и на запах. Если с вином что-то не так, то потекшая пробка, или странный запах – могут быть первыми признаками проблемного вина.
- Вино желательно держать в руке и наливать так, чтобы гость мог легко видеть и прочитать этикетку.
- Наполнив бокал, нужно слегка повернуть бутылку, чтобы не пролить напиток.
Как правильно открыть бутылку игристого вина
- Чтобы открыть бутылку игристого, ее нужно хорошо охладить.
- Держать бутылку нужно горлышком от себя, под углом 45 градусов.
- Снимите мюзле (проволочная уздечка, которая держит пробку) и придерживайте большим и указательным пальцем левой руки пробку, а низ бутылки прокручивайте правой рукой. Крутить стоит именно низ бутылки, а не выкручивать пробку.
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