Как правильно открыть бутылку вина: сомелье назвал ошибки, которые совершают все

Как правильно открыть бутылку вина (Фото: pixabay.com)

Специалист рассказала хитрые нюансы правильного откупоривания красного и игристого вина

В Украине есть немало любителей и ценителей вина. Однако многие не задумываются о том, умеют ли они открывать бутылки с вином правильно. Казалось бы, что сложного – просто нужен штопор. Но оказывается не все так просто, особенно, если это касается хорошего вина с хорошей выдержкой.

Неправильное открывание вина может повредить не только эстетичный вид самой бутылки, но и существенно ухудшить вкус напитка, так как может подняться осадок. О том, как это сделать правильно, рассказала винный эксперт Евгения Николайчук в комментарии для "24 канала".

Она отметила, что первое на что нужно обратить внимание – само вино. Если это выдержанное красное вино, то бутылку нужно за несколько дней до употребления поставить в вертикальное положение – тогда осадок опуститься на дно.

Как открывать вино правильно

С помощью ножа сомелье срезать капсулу над выступающей частью горлышка бутылки и снять ее.

Штопор нужно вертикально и четко по центру ввинтить в пробку, не проткнув ее насквозь, чтобы в напиток не попали мелкие крошки. Далее его осторожно вытягивают.

Горлышко бутылки протирают салфеткой, а пробку проверяют внешне и на запах. Если с вином что-то не так, то потекшая пробка, или странный запах – могут быть первыми признаками проблемного вина.

Вино желательно держать в руке и наливать так, чтобы гость мог легко видеть и прочитать этикетку.

Наполнив бокал, нужно слегка повернуть бутылку, чтобы не пролить напиток.

Как правильно открыть бутылку игристого вина

Чтобы открыть бутылку игристого, ее нужно хорошо охладить.

Держать бутылку нужно горлышком от себя, под углом 45 градусов.

Снимите мюзле (проволочная уздечка, которая держит пробку) и придерживайте большим и указательным пальцем левой руки пробку, а низ бутылки прокручивайте правой рукой. Крутить стоит именно низ бутылки, а не выкручивать пробку.

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