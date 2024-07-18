Соловій висловилася про Єфросиніну, з якою посварилася під час інтерв'ю: "Це не була гра чи битва"

Що сказала Соловій про Єфросиніну

Зірка зізналася, що після інтерв'ю її впізнаваність зросла. Також вона пояснила, чому погодилася на розмову з Машею, хоч і має з нею суттєві відмінності у поглядах.

Нагадаємо, ведуча та співачка влаштували публічну дискусію стосовно того, що в минулому чимало відомих українців тягнулися до російського шоубізнесового простору та говорили російською.

Христина заявляла тоді, що через такі "культурні мости між РФ та Україною на руках цих українців завжди буде кров".

"Після інтерв'ю впізнаваність зросла. Люди підходять і дякують мені за те, що я наважилась сказати про те, про що інші довго мовчали. З поганого - мене часто згадують у "жовтій" пресі, і це не завжди приємно", - прокоментувала раніше сказані свої слова Соловій.

"Вона - хороший інтерв'юер, а в мене дуже мало хороших інтерв'ю. Мені було важливо, щоб хтось допоміг розкрити мене справжню, таку, якою я є, а не якусь обгортку", - також додала вона.

Єфросиніна і Соловій під час інтерв'ю (скриншот)

Знаменитість зазначила, що те інтерв’ю їй було потрібне, аби прихильники дізналися, якою вона є насправді.

"Я довгий час мала образ дівчинки-відмінниці, потім я почала показувати якусь свою бунтарську сторону, свою незгоду з якимись суспільними правилами, і це все ламало голови моєї аудиторії", - пояснила співачка.

Селебриті поділилася також, що коли вже достатньо себе показала через свою творчість, то їй захотілось якось це підсумувати. І тому вона вирішила прийняти запрошення на інтерв’ю від Євросиніної, на яке раніше не погоджувалась.

"Я не планувала з нею розмовляти на ці теми. Просто щось із її слів в мене дуже тригернуло, і я просто не втрималась і сказала те, що сказала. Я не думаю, що це була якась гра чи битва. Я просто озвучила те, про що багато хто не хотів говорити. Багато людей взагалі про це не думали. Про кров на руках. Це було емоційне висловлювання. Я говорила про публічних людей, які тягли сюди "руський мір", в тому числі це була і Маша".

Христина прокоментувала своє інтерв'ю Єфросиніній (скриншот)

Зірка підсумувала, що після цього інтерв'ю, на її думку, реакції порівну розділилися як на негативні, так і на позитивні. Вона додала, що тією розмовою, яка стала темою соціальних дискусій в подальшому, когось їй вдалося "зачарувати", когось - "розчарувати".