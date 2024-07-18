Соловий высказалась о Ефросининой, с которой поссорилась во время интервью: "Это не была игра или битва"

Что сказала Соловий о Ефросининой

Звезда призналась, что после интервью ее узнаваемость выросла. Также она объяснила, почему согласилась на разговор с Машей, хотя и имеет с ней существенные отличия во взглядах.

Напомним, ведущая и певица устроили публичную дискуссию о том, что в прошлом многие известные украинцы тянулись к российскому шоу-бизнесу и говорили по-русски.

Христина заявляла тогда, что из-за таких "культурных мостов между РФ и Украиной на руках этих украинцев всегда будет кровь".

"После интервью узнаваемость возросла. Люди подходят и благодарят меня за то, что я решилась сказать о том, о чем другие долго молчали. Из плохого - меня часто вспоминают в "желтой" прессе, и это не всегда приятно", - прокомментировала ранее сказанные свои слова Соловий.

"Она - хороший интервьюер, а у меня очень мало хороших интервью. Мне было важно, чтобы кто-то помог раскрыть меня настоящую, такую, какая я есть, а не какую обложку", - также добавила она.

Ефросинина и Соловий во время интервью (скриншот)

Знаменитость отметила, что это интервью ей было нужно, чтобы поклонники узнали, какая она на самом деле.

"Я долгое время имела образ девочки-отличницы, потом я начала показывать свою бунтарскую сторону, свое несогласие с какими-то общественными правилами, и это все ломало головы моей аудитории", - пояснила певица.

Селебрити поделилась также, что когда уже достаточно себя показала посредством своего творчества, ей захотелось как-то это подытожить. И поэтому она решила принять приглашение на интервью от Евросининой, на которое раньше не соглашалась.

"Я не планировала с ней разговаривать на эти темы. Просто что-то из ее слов у меня очень задело, и я просто не удержалась и сказала то, что сказала. Я не думаю, что это была какая-то игра или битва. Я просто озвучила то, о чем многие не хотели говорить. Много людей вообще об этом не думали. О крови на руках. Это было эмоциональное выражение. Я говорила о публичных людях, которые тащили сюда "русский мир", в том числе это была и Маша".

Христина прокомментировала свое интервью Ефросининой (скриншот)

Звезда подытожила, что после этого интервью, по ее мнению, реакции поровну разделились как на отрицательные, так и на положительные. Она добавила, что тем разговором, который стал темой социальных дискуссий в дальнейшем, кого-то ей удалось "очаровать", кого-то - "разочаровать".