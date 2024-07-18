Соловій назвала суму, яку винна Вакарчуку: "Обов'язково маю повернути"

Скільки Соловій винна Вакарчуку

Зірка має віддати музикантові 27 тисяч доларів. Вона пояснила, що ці гроші були використані на розвиток її музичної діяльності: запис кліпів, випуск пісень та інші пов'язані із цим проєкти та дії.

"Це мій борг. Ні для кого не секрет, що я досить довго була під його продюсуванням. І, умовно кажучи, кошти, які я використовувала на свою творчість (кліпи, запис пісень і т.д.)… Коли я розірвала з ним контракт - це сума, яку залишилась я йому винна. Я обов'язково маю її повернути", - поділилася Христина.

"Немає вимоги віддати цю суму впродовж якогось короткотривалого періоду. У мене теж немає стільки грошей, щоб їх ось так швидко повернути. Але, я думаю, що вчасно справлюся з цим", - також зауважила вона.

Співпраця виконавців розпочалася на "Голосі країни" (Фото: instagram.com/soloviyka)

Соловій підкреслила, що вдячна Вакарчуку за спільну роботу, хоч і в певних моментах вони мали різні погляди щодо розвитку музичного стилю артистки.

"Я дуже вдячна йому, що в мене була така можливість, і він став тією людиною. Я хотіла від нього більше. Хотіла, щоб він більше включався у творчий процес та якось більше зі мною комунікував. Але потім це все перейшло в оцей кредит для мене", - говорить вона.

Окрім того, не так давно співачка заявляла, що навіть після творчого розставання Святослав залишається для неї близькою людиною.

"Він дуже багато для мене значить. Але ми з ним, на жаль, не спілкуємось. Скоріше за все, це йде з його боку. Час все розставить на свої місця", - зазначала вона.

Нагадаємо, співпраця Вакарчука і Соловій розпочалася у 2013 році під час шоу "Голос країни", де Христина тоді брала участь.

Саме під керівництвом фронтмена "Океан Ельзи" вона робила перші свої кроки в українському шоубізнесі.

Про розірвання контракту з артистом виконавиця повідомила навесні 2023 року.