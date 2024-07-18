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Соловий назвала сумму, которую должна Вакарчуку: "Обязательно нужно вернуть"

Христина Соловий и Святослав Вакарчук (Фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Любовь Блажко

Христина Соловий стала первой артисткой, чьим продюсером был лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Они разорвали сотрудничество после многолетней работы вместе, и теперь певица должна вернуть своему экс-наставнику определенную сумму.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Эмме Антонюк для ее YouTube-канала "Це ніхто не буде дивитись".

Сколько Соловий должна Вакарчуку

Звезда должна отдать музыканту 27 тысяч долларов. Она объяснила, что эти деньги были использованы для развития ее музыкальной деятельности: запись клипов, выпуск песен и другие связанные с этим проекты и действия.

"Это мой долг. Ни для кого не секрет, что я достаточно долго была под его продюсированием. И, условно говоря, средства, которые я использовала на свое творчество (клипы, запись песен и т.д.)… Когда я разорвала с ним контракт - это сумма, которую осталась я ему должна. Мне обязательно нужно ее вернуть", - поделилась Христина.

"Нет требования отдать эту сумму в течение какого-нибудь кратковременного периода. У меня тоже нет столько денег, чтобы их вот так быстро вернуть. Но, я думаю, что вовремя справлюсь с этим", - также отметила она.

Сотрудничество исполнителей началось на "Голосі країни" (Фото: instagram.com/soloviyka)

Соловий подчеркнула, что благодарна Вакарчуку за совместную работу, хотя и в определенных моментах у них были разные взгляды на развитие музыкального стиля артистки.

"Я очень благодарна ему, что у меня была такая возможность, и он стал тем человеком. Я хотела от него больше. Хотела, чтобы он больше включался в творческий процесс и как-то больше со мной коммуницировал. Но потом это все перешло в этот кредит для меня", - говорит она.

Кроме того, недавно певица заявляла, что даже после творческого расставания Святослав остается для нее близким человеком.

"Он очень многое для меня значит. Но мы с ним, к сожалению, не общаемся. Скорее всего, это идет с его стороны. Время все расставит на свои места", - отмечала она.

Напомним, сотрудничество Вакарчука и Соловий началось в 2013 году во время шоу "Голос країни", где Христина тогда участвовала.

Именно под руководством фронтмена "Океан Эльзы" она делала свои первые шаги в украинском шоу-бизнесе.

О расторжении контракта с артистом исполнительница сообщила весной 2023 года.

 

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Святослав ВакарчукХристина СоловийОкеан ЕльзиЗвезды шоу-бизнеса