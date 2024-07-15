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Ауріка Ротару відверто висловилася про заробітки у період війни: "Жодного корпоративу"

Понеділок 15 липня 2024 17:01
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Ауріка Ротару відверто висловилася про заробітки у період війни: "Жодного корпоративу" Ауріка Ротару (Фото: instagram.com/rotaruaurika_official)
Автор: Любов Блажко

Співачка Ауріка Ротару, яка нещодавно висловилася про свою знамениту сестру, також прокоментувала тему заробітку у період повномасштабної війни. Вона поділилася, що має дохід зі здачі нерухомості та сольних виступів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Що Ауріка Ротару розповіла про свої фінанси

Артистка не приховує, що разом з чоловіком у минулому стала власницею нерухомості, яку нині продовжує здавати і отримувати з цього прибуток. Крім цього, вона активно займається концертною діяльністю, проте більшість заходів все ж мають благодійну мету.

"Зараз я і надалі здаю свою нерухомість в оренду. А взагалі ми працюємо з "Командою А", дуже багато благодійних концертів. З початку повномасштабного вторгнення ми дали більше 200 концертів. Разом з благодійним фондом "Майбутнє України 2050" ми передали на фронт десь 50 авто, дві швидких, тепловізори, дрони… Ми купували усе, що потрібно було нашим хлопцям", - сказала Ауріка.

"Коли ми даємо благодійний концерт, то 100 відсотків коштів іде на допомогу. Тобто з "Командою А" ми їздимо, нам оплачують дорогу, готель якщо потрібно, нас годують безкоштовно", - додала вона.

Ауріка Ротару відверто висловилася про заробітки у період війни: &quot;Жодного корпоративу&quot;Ауріка Ротару з іншими колегами з "Команди А", з якими дає благодійні концерти (Фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

Ротару пояснила, що під час сольних концертів частина коштів йде на потреби артистів, частина - на благодійність.

"А коли йдеться про сольні концерти, то, звісно, там є балет, звукорежисер, треба заплатити оренду залу, зарплату дати артистам нашим, касирам - їм теж треба на щось жити. Тобто якийсь відсоток іде на допомогу, а якийсь - виконавцям", - зауважила вона.

Наостанок сестра Софії Михайлівни висловилася про гучні гуляння у період повномасштабної війни та зізналася, чи отримувала замовлення виступати на корпоративах.

"Жодного не було корпоративу, бо зараз такий час. Ніхто не святкує масштабні корпоративи. Раніше були, але не зараз. Я вважаю, що це не на часі так широко гуляти чи день народження, чи ще щось… Я свій день народження не святкувала. Ми посиділи просто в сімейному колі, погуляли - все, весь день народження", - заявила співачка.

Ауріка Ротару відверто висловилася про заробітки у період війни: &quot;Жодного корпоративу&quot;Ауріка Ротару проти масштабних гулянь у період повномасштабної війни (Фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

Ротару підкреслила, що грандіозні святкові події, на її думку, слід влаштовувати вже після закінчення повномасштабної війни.

"Коли в країні війна, в мене навіть настрою немає святкувати. Мені хотілось звісно всіх запросити, побачити всіх братів, сестер, всю рідню. Я вважаю, що будемо святкувати, коли закінчиться війна. Тоді будемо святкувати і дні народження, і День перемоги, і все разом", - промовила зірка.

Тим часом фронтмен "Другої Ріки" Харчишин зізнався, скільки заробляє, та назвав конкретні цифри.

Також Аліна Бурик сказала, скільки грошей отримала за перемогу у "МастерШефі".

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