Соловій, на яку склали протокол за матюки, показалася біля відділку поліції та згадала про маму (фото)

Як відреагувала Христина

Виконавиця оприлюднила у своєму блозі фото, яке зробила на тлі Чорноморського відділку поліції. У підписі до знімка вона залишила питання.

"Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?" - поцікавилася співачка.

Христина біля відділку поліції у Чорноморську (Фото: instagram.com/soloviyka)

Окрім того, у stories Соловій також прокоментувала скандал з матюками зі сцени. Зокрема, вона зауважила, що про інцидент у своєму пропагандистському каналі написала навіть російська ведуча Ольга Скабєєва

Stories співачки про Скабєєву (Фото: instagram.com/stories/soloviyka)

Також зірка прокоментувала слова організаторів "виделкаfest", на якому стався гучний випадок. Ті після бурхливої реакції в мережі заявили, що "помилилися з вибором артистки". У відповідь вона також зробила заяву.

"До цього організатори перепрошували за таку прикру помилку при виборі артиста. Схоже, це таки я помилилася з фестом. Огидна огида", - написала знаменитість.

Соловій відреагувала на пост організаторів фесту, де виступала (Фото: instagram.com/stories/soloviyka)

Що відомо про скандал, в який втрапила Соловій

Нагадаємо, нещодавно Христина виступала на вищезгаданому фесті у Чорноморську та зі сцени обматюкала колишню назву цього міста - раніше воно називалося Іллічівськ.

"Повна х***я", - сказала артистка зі сцени, і така заява по-різному сприйнялася публікою. Одні погодилися з нею, інші - не зрозуміли матюків, а також такої різкої критики нехай і старої, але все ж назви міста.

Після цього стало відомо, що місцеві жителі звернулися до відділку поліції та написали на виконавицю заяву за порушення громадського порядку та використання нецензурної лексики в публічних місцях.

У поліції сказали, що на Соловій вже склали протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство. Їй загрожує штраф, громадські чи виправні роботи з урахуванням 20% заробітку або 15 діб арешту - це буде залежати від рішення, яке прийме суд.

Іронія полягає у тому, що судити зірку буде Іллічівський міський суд - його назва, на відміну від назви міста, не змінилася.

Окрім того, представники поліції зауважували, що склали протокол ще й з цієї причини, що ситуація набула гучного обговорення.

Також деякі присутні на заході вимагали вибачень від організаторів. Ті своєю чергою підкреслювали, що за все сказане зі сцени несуть відповідальність виключно самі виконавці.