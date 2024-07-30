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Соловий, на которую составили протокол за мат, показалась возле отделения полиции и вспомнила о маме (фото)

Христина Соловий (Фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Любовь Блажко

Христина Соловий вышла на связь в соцсетях и высказалась о протоколе, который на нее составили после мата со сцены.

Как прокомментировала всю эту ситуацию артистка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Как отреагировала Христина

Исполнительница обнародовала в своем блоге фото, сделанное на фоне Черноморского отделения полиции. В подписи к снимку она оставила вопрос.

"Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?" - поинтересовалась певица.

 Христина возле полицейского отделения в Черноморске (Фото: instagram.com/soloviyka)

Кроме того, в stories Соловий также прокомментировала скандал с матом со сцены. В частности она отметила, что об инциденте в своем пропагандистском канале написала в том числе и российская ведущая Ольга Скабеева.

Stories певицы о Скабеевой (Фото: instagram.com/stories/soloviyka)

Также звезда прокомментировала слова организаторов "виделкаfest", на котором произошел громкий случай. Те после бурной реакции в сети заявили, что "ошиблись с выбором артистки". В ответ она тоже сделала заявление.

"До этого организаторы извинялись за такую досадную ошибку при выборе артиста. Похоже, это я ошиблась с фестом. Отвратительное отвращение", - написала знаменитость.

Соловий отреагировала на пост организаторов феста, где выступала (Фото: instagram.com/stories/soloviyka)

Что известно о скандале, в который попала Соловий

Напомним, недавно Кристина выступала на вышеупомянутом фестивале в Черноморске и со сцены обматерила былое название этого города - раньше он назывался Ильичевск.

"Полная х***я", - сказала артистка со сцены, и такое заявление по-разному воспринялось публикой. Одни согласились с ней, другие - не поняли мата, а также такой резкой критики пусть и старого, но все же названия города.

После этого стало известно, что местные жители обратились в отделение полиции и написали на исполнительницу заявление за нарушение общественного порядка и использование нецензурной лексики в публичных местах.

В полиции сказали, что на Соловий уже составили протокол по статье 173 КУпАП - мелкое хулиганство. Ей грозит штраф, общественные или исправительные работы с вычетом 20% заработка или 15 суток ареста - это будет зависеть от решения, которое примет суд.

Ирония состоит в том, что судить звезду будет Ильичевский городской суд - его название, в отличие от названия города, не изменилось.

Кроме того, представители полиции отмечали, что составили протокол еще и по этой причине, что ситуация получила громкое обсуждение.

Также некоторые присутствовавшие на мероприятии потребовали извинений от организаторов. Те в свою очередь подчеркивали, что за все сказанное со сцены несут ответственность исключительно сами исполнители.

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