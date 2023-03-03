Солона червона риба в 1000 разів смачніша за магазинну! Просто додайте цей продукт

В чому секрет посолу

Часто в червону рибу, засолену вдома, додають цукор. Але кулінарка радить цього не робити, а використати лише сіль. Проте не звичайну, а морську нейодовану.

Рибу можна обирати на свій смак: сьомгу, форель чи кету.

Складники на 1 кг риби

Вода - 1 л

Морська нейодована сіль - 280 г (1 склянка об'ємом 250 мл)

Покрокове приготування

Закип'ятіть воду із сіллю. Дайте воді повністю охолонути.

Візьміть скляний чи емальований посуд, покладіть туди рибу. Залийте її холодною водою із сіллю, щоб вона повністю була в розсолі.

Поставте рибу в холодильник на 6 годин. Злийте воду. Очистіть від шкірки, кісточок, нарізайте шматочками і насолоджуйтесь.