Солона червона риба в 1000 разів смачніша за магазинну! Просто додайте цей продукт

Засолена вдома червона риба може бути просто смачніша за магазинну, а може бути смачніша в тисячу разів. Головне - скористатися правильним рецептом.
Спосіб засолювання поділилася відома кулінарка Alina FooDee на каналі YouTube.
Часто в червону рибу, засолену вдома, додають цукор. Але кулінарка радить цього не робити, а використати лише сіль. Проте не звичайну, а морську нейодовану.
Рибу можна обирати на свій смак: сьомгу, форель чи кету.
Закип'ятіть воду із сіллю. Дайте воді повністю охолонути.
Візьміть скляний чи емальований посуд, покладіть туди рибу. Залийте її холодною водою із сіллю, щоб вона повністю була в розсолі.
Поставте рибу в холодильник на 6 годин. Злийте воду. Очистіть від шкірки, кісточок, нарізайте шматочками і насолоджуйтесь.
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