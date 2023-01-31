Як вибрати найкращий оселедець, а який точно не можна купувати
Слабосолоний оселедець - чудова закуска й інгредієнт для салатів та інших смачних страв. А щоб не зіпсувати обід чи вечерю, варто уважно ставитися до вибору риби.
Як це правильно зробити, розповіла в Telegram експетка з харчування Наталя Мазурик.
Як вибрати оселедець
Натисніть на рибину
Хороший оселедець має одразу повернутися до своєї форми. А от м'яку рибу краще не брати.
Колір філе
Найбільш якісний оселедець має ж бути свілим на зрізі і зі світлим животиком. Філе не має бути червоним, бо це говорить, що воно погано просолене.
1-й і 2-й сорти риби
Цікаво, що оселедці незначними пошкодженнями животика (без випадання нутрощів) та підшкірними пожовтіннями теж можуть бути. Це 2-й сорт риби. В ньому допускається навіть невелика кислинка (через окислення жирів). Також м'язи можуть бути слабкими, але не в'ялими.
1-й сорт - це цільні, щільні, пружні оселедці без пожовтінь та пошкоджень.
Чим жирніший оселедець, тим кращий
Жирність риби можна визначити "на око"
Загалом, рибини діляться на нежирні (до 12%) та жирні (більше 12% жиру). І чим ширший оселедець в животику, тим він жирніший, а довгі і вузькі рибини - менш жирні.
Зазвичай, жирнішими є самці, тому якщо хочете саме таку рибу, попросіть у продавця вибрати оселедець з молоками. Коли ікра чи молоки зрілі, їх можна прощупати через животик - у самки він буде твердішим.
Жирні оселедці смачніші і містять більше Омега-3.
Раніше ми писали, як швидко і просто почистити оселедець.
Крім того, читайте, який оселедець краще - слабосолоний чи в олії.