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Як вибрати найкращий оселедець, а який точно не можна купувати

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Вівторок 31 січня 2023 16:01
Як вибрати найкращий оселедець, а який точно не можна купувати Як вибрати правильний оселедець (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Слабосолоний оселедець - чудова закуска й інгредієнт для салатів та інших смачних страв. А щоб не зіпсувати обід чи вечерю, варто уважно ставитися до вибору риби.

Як це правильно зробити, розповіла в Telegram експетка з харчування Наталя Мазурик.

Як вибрати оселедець

Натисніть на рибину

Хороший оселедець має одразу повернутися до своєї форми. А от м'яку рибу краще не брати.

Колір філе

Найбільш якісний оселедець має ж бути свілим на зрізі і зі світлим животиком. Філе не має бути червоним, бо це говорить, що воно погано просолене.

1-й і 2-й сорти риби

Цікаво, що оселедці незначними пошкодженнями животика (без випадання нутрощів) та підшкірними пожовтіннями теж можуть бути. Це 2-й сорт риби. В ньому допускається навіть невелика кислинка (через окислення жирів). Також м'язи можуть бути слабкими, але не в'ялими.

1-й сорт - це цільні, щільні, пружні оселедці без пожовтінь та пошкоджень.

Чим жирніший оселедець, тим кращий

Жирність риби можна визначити "на око"

Загалом, рибини діляться на нежирні (до 12%) та жирні (більше 12% жиру). І чим ширший оселедець в животику, тим він жирніший, а довгі і вузькі рибини - менш жирні.

Зазвичай, жирнішими є самці, тому якщо хочете саме таку рибу, попросіть у продавця вибрати оселедець з молоками. Коли ікра чи молоки зрілі, їх можна прощупати через животик - у самки він буде твердішим.

Жирні оселедці смачніші і містять більше Омега-3.

Раніше ми писали, як швидко і просто почистити оселедець.

Крім того, читайте, який оселедець краще - слабосолоний чи в олії.

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