Соленая красная рыба в 1000 раз вкуснее магазинной! Просто добавьте этот продукт

В чем секрет посола

Часто в красную рыбу, засоленную дома, добавляют сахар. Но кулинар советует этого не делать, а использовать только соль. Однако не обычную, а морскую нейодированную.

Рыбу можно выбирать по своему вкусу: семгу, форель или кету.

Составляющие на 1 кг рыбы

Вода - 1 л

Морская нейодированная соль - 280 г (1 стакан объемом 250 мл)

Пошаговое приготовление

Вскипятите воду с солью. Дайте воде полностью остыть.

Возьмите стеклянную или эмалированную посуду, положите рыбу. Залейте ее холодной водой с солью, чтобы она была полностью в рассоле.

Поставьте рыбу в холодильник на 6 часов. Слейте воду. Очистите от шкуры, косточек, нарезайте кусочками и наслаждайтесь.