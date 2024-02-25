Соломія Вітвіцька вперше після розлучення показала нового обранця: "пишаюся і кохаю"

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше показала свого нового коханого.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої ТСН.
Зірка "плюсів" перебуває у стосунках з Олексієм Ситайло, який до початку війни був головою районного суду Сумської області, а зараз служить в ЗСУ.
25 лютого чоловік відзначає день народження, тож Соломія опублікувала у своїх соцмережах спільне фото з коханим і привітала його зі святом.
"Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозвязок у signal та короткі "++", але я дочекаюсь тебе. З днем народження і многая літа. Пишаюся і кохаю", - підписала світлину Вітвіцька.
Соломія Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Фани знаменитості долучилися до привітань і зазначили, що пара дуже гарно виглядає разом.
До слова, коментар під публікацією також залишив колишній чоловік Вітвіцької, режисер і кліпмейкер Владислав Кочатков, з яким вона розлучилася у 2021 році.
Він побажав її обранцю миру та любові, а також підкреслив, що телеведуча заслуговує бути щасливою.
До слова, після розриву експодружжя залишилились у хороших стосунках.
Нагадаємо, раніше телеведуча Людмила Барбір вперше показала свого чоловіка-військового.
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