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Соломия Витвицкая впервые после развода показала нового избранника: "горжусь и люблю"

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые показала своего нового возлюбленного.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей ТСН.

Кто стал избранником телеведущей

Звезда "плюсов" находится в отношениях с Алексеем Ситайло, который до начала войны был председателем районного суда Сумской области, а сейчас служит в ВСУ.

25 февраля мужчина отмечает день рождения, поэтому Соломия опубликовала в своих соцсетях совместное фото с любимым и поздравила его с праздником.

"Любимый, благодаря тебе я, кажется, снова смогла поверить в любовь. И пусть сейчас в нашей жизни не конфеты и цветы, а видеосвязь в signal и короткие "++", но я дождусь тебя. С днем рождения и многая лета. Горжусь и люблю", - подписала фотографию Витвицкая.

Соломия Витвицкая с любимым (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Реакция пользователей

Фаны знаменитости присоединились к поздравлениям и отметили, что пара очень хорошо выглядит вместе.

  • Щирі вітання! Ви неймовірно круті 
  • Соломійко, ви так схожі! Обовʼязково дочекаєшся!
  • Моя красива пара! Люблю вас! Сяйте разом! Привносіть коли істинної світлої любові на планету!
  • Щастя вам, Соломіє, з вашим коханим

К слову, комментарий под публикацией также оставил бывший муж Витвицкой, режиссер и клипмейкер Владислав Кочатков, с которым она развелась в 2021 году.

Он пожелал ее избраннику мира и любви, а также подчеркнул, что телеведущая заслуживает быть счастливой.

К слову, после разрыва экс-супруги остались в хороших отношениях.

Напомним, ранее телеведущая Людмила Барбир впервые показала своего мужа-военного.

Также Пташка из "Азовстали" растрогала обращением к погибшему на войне любимому.

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