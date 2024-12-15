СолоХа - про Нацвідбір на Євробачення 2025: Треба заборонити артистам брати участь по два-три рази

Так, СолоХа, яка неодноразово висувала свою кандидатуру на конкурс, вважає, що потрібно заборонити, щоб артисти брали по два-три рази участь у Нацвідборах, а тим паче поспіль.

"Ну нехай з проміжком хоча б два-три роки. Такі артисти, як KHAYAT, який третій раз бере участь, Циферблат другий, YAGODY - другий, та FIЇNKA. А я три рази пробую і мене не беруть", - сказала співачка.

Також вона хотіла б, щоб був зворотний зв'язок журі з артистами, щоб пояснювали, чому відмова.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Тому що кожен раз ти робиш завжди класний продукт. Але ти і не розумієш, що не так. І цього року я подала дві пісні, різнопланові дуже, стильні. Чому ні? Я не розумію", - поділилася зірка.

СолоХа припускає, що це рішення могло бути суб'єктивним, залежним від особистих уподобань журі чи організаторів.

Також артистка вважає, що хтось побачив у ній сильного суперника і вирішив "закрити шлях" до участі.

"Виникає питання, чи це не особисті смаки, чи хтось бачить у мені велику конкуренцію і не хоче дати мені шанс. Ми знаємо, що це великий досить трамплін для артиста. Нечесно", - висловилася знаменитість.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Нагадаємо, днями стали відомі імена 20 артистів, які увійшли до лонглиста Нацвідбору на Євробачення 2025.

У лютому 2025 року, у фіналі Національного відбору, який проходитиме у форматі телевізійного шоу, змагатимуться до 10 виконавців. Як і раніше, переможець визначатиметься шляхом голосування глядачів та оцінок журі.

Cклад журі для фіналу буде обраний українцями через онлайн-голосування.