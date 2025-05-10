Солодкий тренд літа 2025: що таке jam girl-стиль і чому всі про нього говорять

Що таке jam girl

Тренд jam girl виріс із популярності cottagecore, але набагато солодший і менш "театральний". Це мікс літньої легкості, сільської невимушеності, вінтажних акцентів і трохи дитячої наївності.

У центрі уваги - домашній затишок, ягідні принти, розкльошені сукні, бантики, світлі сорочки, заплетене волосся, в’язані речі, плетені кошики й, звісно ж, банки з варенням як стильовий символ.

Це стиль для тих, хто хоче втекти з міста хоча б подумки: зняти черевики, піти босоніж у сад, зібрати полуницю і слухати The Cranberries на касетнику.

Головні елементи jam girl-стилю

Кольори: рожевий, вишневий, кремовий, бузковий, білий

Тканини: бавовна, льон, вишивка, шитво, гачкування

Принти: ягідні, квіткові, клітинка

Аксесуари: стрічки у волоссі, вишиті серветки, капелюшки, кошики

Настрій: романтичність без пафосу, легка ностальгія, спокій

Чому про jam girl говорять усі

Тренд набрав обертів у TikTok та Instagram ще навесні 2025 року. Відео з хештегом #jamgirl збирають мільйони переглядів. Причина - люди втомилися від візуального шуму і шукають щось емоційно тепле, знайоме, з ностальгійною естетикою. Це також відповідь на цифрову перевантаженість і міське перенасичення - бажання сповільнитися, жити простіше й тепліше.

Jam girl - це не просто модна хвиля, це естетика літа, в якій змішані романтика ягідного збору, простота бабусиної кухні та модна ностальгія за повільнішими часами. У 2025 році ця тенденція стала справжнім культурним явищем - від TikTok до світових зірок. І справа тут не тільки у варенні.