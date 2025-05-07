Жінки масово потрапляють в реанімацію через новий б'юті-тренд: що відбувається

Ін'єкції краси стали настільки популярними, що дехто намагається робити їх самостійно. Проте косметологи попереджають: домашні процедури з ботоксом або філерами можуть обернутися серйозними ускладненнями та потребою в медичній допомозі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Allure .

Небезпека введення ін'єкцій вдома

Пластичний хірург Теда Контіс розповіла про пацієнтку, яка вводила собі філер у губи вдома. Вона роками робила собі ін’єкції і потрапила в халепу. Голкою вона потрапила в головну артерію губи та перервала кровопостачання, що призело до проблем.

Жінці вводили гіалуронідази (ін’єкційний препарат, що розчиняє гіалуронову кислоту). Пацієнтка розповіла, що купувала філер онлайн.

"Нейротоксини з дивними торговими назвами - це речі, про які я ніколи не чула, не за звичайним протоколом. Найстрашніше в цьому те, що це за продукти? Звідки вони беруться? Чи справді філери - це гіалуронова кислота? Чи вони стерильні? Люди не повинні цього робити, адже це надзвичайно небезпечно", - сказала медик.

Доктор медичних наук, сертифікований пластичний хірург обличчя Лаура Гарсія-Родрігес розповіла, що лікувала численні ускладнення від ін’єкцій вдома, включаючи шишку розміром з кульку від невдалих домашніх ін’єкцій у губи.

Зокрема, в іншої пацієнтки на кінчику носа утворилася рана розміром з монету, яка сягала аж до хряща.

"Найгірша пацієнтка, яку я бачила, вколола собі в лоб щось - ніколи не знаєш, що знайдеш в інтернеті - і вся права сторона її чола стала темною, фіолетовою та болючою. Це була судинна проблема - ця ділянка тиждень була позбавлена ​​кисню. Іноді нерви відновлюються, а іноді ні. Можна справді зіпсувати собі обличчя назавжди, наприклад, повністю знівечити його", - додала вона.

Які препарати обирати

Тривожне зростання кількості підроблених ін’єкційних препаратів становить серйозну загрозу для безпеки пацієнтів. Важливо придбати ін’єкційний препарат, схвалений FDA, який відпускається лише за рецептом.

До того ж, якщо ви введете філер не в те місце, то ви паралізуєте м’яз, він стає неактивним. Філер може емболізувати (заблокувати) кровоносну судину.

А заблокована коронарна артерія може спричинити серцевий напад. В інших випадках припинення кровопостачання тканин може призвести до ускладнень, включаючи постійну сліпоту, некроз (відмирання шкіри) та рубцювання.

Як зрозуміти, що філер введений правильно

Щоб зрозуміти, що філер (наприклад, гіалуронова кислота) введений правильно, варто звернути увагу на кілька ознак.

Візуальний результат

Зміни не мають бути надто помітними чи неприродними. Обличчя або оброблена зона мають залишатися симетричними.

Поверхня шкіри має бути гладка, без горбиків чи западин.

Відчуття після процедури

Не повинно бути сильного болю. Легка болісність чи набряк можливі в перші дні, але не повинно бути різкого болю.

Філер має розподілитися рівномірно, невеликі синці можливі, але вони мають зникати протягом тижня.

Реакція шкіри

Легкий набряк можливий у перші 1-3 дні. Якщо є почервоніння, яке не зникає, або з’являється жар - це може бути ознакою інфекції.

Професійне спостереження