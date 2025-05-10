Сладкий тренд лета 2025: что такое jam girl-стиль и почему все о нем говорят

Что такое jam girl

Тренд jam girl вырос из популярности cottagecore, но гораздо слаще и менее "театральный". Это микс летней легкости, деревенской непринужденности, винтажных акцентов и немного детской наивности.

В центре внимания - домашний уют, ягодные принты, расклешенные платья, бантики, светлые рубашки, заплетенные волосы, вязаные вещи, плетеные корзины и, конечно же, банки с вареньем как стилевой символ.

Это стиль для тех, кто хочет сбежать из города хотя бы мысленно: снять ботинки, пойти босиком в сад, собрать клубнику и слушать The Cranberries на кассетнике.

Главные элементы jam girl-стиля

Цвета: розовый, вишневый, кремовый, сиреневый, белый

Ткани: хлопок, лен, вышивка, шитье, вязание крючком

Принты: ягодные, цветочные, клетка

Аксессуары: ленты в волосах, вышитые салфетки, шляпки, корзины

Настроение: романтичность без пафоса, легкая ностальгия, спокойствие

Почему о jam girl говорят все

Тренд набрал обороты в TikTok и Instagram еще весной 2025 года. Видео с хэштегом #jamgirl собирают миллионы просмотров. Причина - люди устали от визуального шума и ищут что-то эмоционально теплое, знакомое, с ностальгической эстетикой. Это также ответ на цифровую перегруженность и городское перенасыщение - желание замедлиться, жить проще и теплее.

Jam girl - это не просто модная волна, это эстетика лета, в которой смешаны романтика ягодного сбора, простота бабушкиной кухни и модная ностальгия по более медленным временам. В 2025 году эта тенденция стала настоящим культурным явлением - от TikTok до мировых звезд. И дело здесь не только в варенье.