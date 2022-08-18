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Солнце переходит в Деву: астролог предупредила о переменах уже завтра

Фото: Астролог предупредила о переходе Солнца в Деву
Автор: Светлана Мащенко

23 августа произойдет интересное событие, связанное с астрологическим переходом Солнца в знак Дева. Как это повлияет на каждого из нас?

Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.

Что изменится

По словам эксперта, это сделает сознательные мотивы более практичными, аккуратными и сдержанными.

Актуальными будут темы быта, труда, рабочих процессов, а также темы взаимодействия с коллегами, подчиненными, наемным персоналом и руководством.

В фокусе внимания многих людей могут быть дела, которые связаны с пользой для общества, для окружающих людей или для животных.

Многие задумаются о своем здоровье и вспомнят о необходимости профилактической диагностики организма. В мире будут преобладать энергии холодного расчета и здравого смысла.

Какие еще события могут произойти до конца августа

  • С 14 по 24 августа Уран будет стационарен, а 24 августа - развернется в ретроградное движение
  • 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
  • 27 августа - новолуние в знаке Девы

Ранее астролог также рассказала о всех важных событиях, которые произойдут в августе 2022.

Кроме того астролог дала детальный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

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