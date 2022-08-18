Солнце переходит в Деву: астролог предупредила о переменах уже завтра

Что изменится

По словам эксперта, это сделает сознательные мотивы более практичными, аккуратными и сдержанными.

Актуальными будут темы быта, труда, рабочих процессов, а также темы взаимодействия с коллегами, подчиненными, наемным персоналом и руководством.

В фокусе внимания многих людей могут быть дела, которые связаны с пользой для общества, для окружающих людей или для животных.

Многие задумаются о своем здоровье и вспомнят о необходимости профилактической диагностики организма. В мире будут преобладать энергии холодного расчета и здравого смысла.

Какие еще события могут произойти до конца августа