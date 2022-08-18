Сонце переходить в Діву: астролог попередила про зміни вже завтра

23 серпня відбудеться цікава подія, пов'язана з астрологічним переходом Сонця в знак Діва. Як це вплине на кожного з нас?
Прогнозом зі Styler поділилася астролог Аріна Артуровна.
За словами експерта, це зробить свідомі мотиви більш практичними, акуратними і стриманими.
Актуальними будуть теми побуту, праці, робочих процесів, а також теми взаємодії з колегами, підлеглими, найманим персоналом і керівництвом.
У фокусі уваги багатьох людей можуть бути справи, які пов'язані з користю для суспільства, для оточуючих людей або для тварин.
Багато хто задумається про своє здоров'я і згадає про необхідність профілактичної діагностики організму. У світі будуть переважати енергії холодного розрахунку і здорового глузду.
Раніше астролог також розповіла про всі важливі події, які відбудуться в серпні 2022.
Крім того астролог дала детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.