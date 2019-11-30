Солнечный декабрь: синоптики рассказали, когда в Украине снова потеплеет

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет под действием циклона, но вскоре ситуация вновь изменится

Погода в Украине в ближайшие дни ощутимо испортится. В страну придет циклон, который принесет дожди с мокрым снегом, а после снижения температуры ниже нуля некоторые области накроют довольно обильные снегопады. Тем не менее, в скором времени в Украину придет декабрьское потепление. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и ресурса Gismeteo.

Так, 30 ноября, осадки в виде дождя накроют всю страну, а на Севере и Западе пройдут дожди с мокрым снегом.

Температура будет колебаться в пределах +1... +4 градусов, на Закарпатье и в восточных областях от +4 до +6, на Юге +6... +8 градусов, а в Крыму от +10 до +12 тепла.

В Киеве в последний день осени также ожидается дождь с мокрым снегом, температура +1... +3 градуса.

Погода в Украине 30 ноября (фото: meteo.gov.ua)

С 1 по 3 декабря придут морозы, плюсовая температура днем от +2 до +6 сохранится лишь на Юге. В остальных регионах днем от 0 до -2 градусов, немного теплее на Закарпатье и Прикарпатье.

1 декабря осадки не предвидятся, а вот 2 декабря пойдет снег - обильный на Западе и небольшой на Севере и в близких к нему центральных областях.

3 декабря снег пойдет уже по всей стране, на Юге - вперемешку с дождем. А 4 декабря ожидается усиление ночных морозов до -7 градусов.

Погода в Украине с 1 по 4 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Судя же по прогнозу ресурса Gismeteo для Киева, в конце следующей недели с 6 по 8 декабря вернется потепление - дневная температура повысится до +6 градусов и в страну придет солнечный антициклон.

Кроме того, по предварительному прогнозу, серьезное похолодание начнется на католическое рождество, 25 декабря. Тогда столбики термометров ночью могут опуститься до -18 градусов.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)