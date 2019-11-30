Сонячний грудень: синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде під дією циклону, але незабаром ситуація знову зміниться

Погода в Україні в найближчі дні відчутно зіпсується. В країну прийде циклон, який принесе дощі з мокрим снігом, а після зниження температури нижче нуля деякі області накриють досить рясні снігопади. Тим не менше, незабаром в Україну прийде грудневе потепління. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру і ресурсу Gismeteo.

Так, 30 листопада, опади у вигляді дощу накриють всю країну, а на Півночі і Заході пройдуть дощі з мокрим снігом.

Температура коливатиметься в межах +1... +4 градусів, на Закарпатті та в східних областях від +4 до +6, на Півдні +6... +8 градусів, а в Криму від +10 до +12 тепла.

У Києві в останній день осені також очікується дощ з мокрим снігом, температура +1... +3 градуси.

Погода в Україні 30 листопада (фото: meteo.gov.ua)

З 1 по 3 грудня прийдуть морози, плюсова температура вдень від +2 до +6 збережеться лише на Півдні. В інших регіонах вдень від 0 до -2 градусів, трохи тепліше на Закарпатті і Прикарпатті.

1 грудня опади не передбачаються, а от 2 грудня піде сніг - рясний на Заході і невеликий на Півночі і в близьких до нього центральних областях.

3 грудня сніг піде вже по всій країні, на Півдні - упереміш з дощем. А 4 грудня очікується посилення нічних морозів до -7 градусів.

Погода в Україні з 1 по 4 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Судячи ж з прогнозу ресурсу Gismeteo для Києва, наприкінці наступного тижня з 6 по 8 грудня повернеться потепління - денна температура підвищиться до +6 градусів і в країну прийде сонячний антициклон.

Крім того, за попереднім прогнозом, серйозне похолодання почнеться на католицьке різдво, 25 грудня. Тоді стовпчики термометрів вночі можуть опуститися до -18 градусів.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)