Солнечное затмение 2 июля несет угрозу для здоровья: кто в группе риска

Солнечное затмение случится во вторник, 2 июля в 22:17 по киевскому времени. Астрономическое явление будет происходить в одиннадцатом градусе Рака и окажет влияние на физическое и психоэмоциональное здоровье людей. О том, кто окажется в группе риска, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, передают Факты.

Хотя солнечное затмение смогут наблюдать лишь жители некоторых стран Южной Аменрики, украинцы также почувствуют негативное влияние астрономического явления.

Астропсихолог предупреждает, что особенно осторожными в этот день нужно быть всем. Но более всего стоит быть бдительными Ракам, а также тем, у кого в гороскопе в этом знаке расположились важные для жизни события.

"В группе риска также находятся представители знаков так называемой "кардинальной четверки", в которую, помимо Рака, входят Весы, Овен и Козерог", - утверждает Валенитина Виттрок.

Солнечное затмение 2 июля (иллюстративное фото: vox.com)

В этот период представители вышеназванных знаков могут ощущать дискомфорт в груди и желудке, возростает риск заражения вирусными инфекциями. А на работе могут возникать конфликты. При этом подобные проявления могут возникать еще дней за десять до начала затмения.

Астропсихолог отмечает, что во время солнечного затмения повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку Солнце управляет сердцем. Ученые доказали, что организм человека начинает остро реагировать на затмение, как только диск Солнца начинает закрываться Луной.

А спустя час после начала затмения у гипертоников поднимается давление, сосуды суживаются, а сердце увеличивает мощность выброса крови. Особенно тяжело перенесут затмение гипертоники и люди с сердечно-сосудистыми патологиями.

"Солнечное затмение поляризует проблемы со здоровьем. Причина в том, что согласно восточной медицине, Солнце нам посылает положительный заряд или энергию Ян, а Луна - Инь - забирает энергию", - утверждает Виттрок.

Солнечное затмение 2 июля (иллюстративное фото: GettyImages)

Также астропсихолог рекомендует перенести на другое время запланированные важные встречи и или поездки. А также советует не принимать всерьез оскорбления и не слишком верить громким обещаниям.

Валентина Виттрок рекомендует провести 2 июля в спокойной обстановке, не совершая ничего неординарного или рискованного. Это время благоприятно для духовных практик, а также для уделения внимания своей семье.

Ранее мы писали, что в ночь с 16 на 17 июня жители южного полушария могли наблюдать уникальное лунное затмение, которое произошло впервые за 150 лет. Затмение спутника Земли сопровождалось Суперлунием, а Луна сначала была голубого цвета, а затем стала кроваво-красной.

К слову, первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900 году, попало в сеть.