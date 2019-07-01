Сонячне затемнення 2 липня несе загрозу для здоров'я: хто в групі ризику

Сонячне затемнення трапиться у вівторок, 2 липня о 22:17 за київським часом. Астрономічне явище буде відбуватися в одинадцятому градусі Рака і чинитиме вплив на фізичне і психоемоційне здоров'я людей. Про те, хто опиниться в групі ризику, розповіла астропсихолог Валентина Віттрок, передають Факти.

Хоча сонячне затемнення зможуть спостерігати лише жителі деяких країн Південної Аменрики, українці також відчують негативний вплив астрономічного явища.

Астропсихолог попереджає, що особливо обережними в цей день потрібно бути всім. Але більш за все варто бути пильними Ракам, а також тим, у кого в гороскопі в цьому знаку розташувалися важливі для життя події.

"У групі ризику також перебувають представники знаків так званої "кардинальної четвірки", в яку, крім Раку, входять Терези, Овен і Козеріг", - стверджує Валентина Віттрок.

Сонячне затемнення 2 липня (ілюстративне фото: vox.com)

В цей період представники вищеназваних знаків можуть відчувати дискомфорт у грудях і шлунку, зростає ризик зараження вірусними інфекціями. А на роботі можуть виникати конфлікти. При цьому подібні прояви можуть виникати ще днів за десять до початку затемнення.

Астропсихолог зазначає, що під час сонячного затемнення підвищується ризик серцево-судинних захворювань, оскільки Сонце управляє серцем. Вчені довели, що організм людини починає гостро реагувати на затемнення, як тільки диск Сонця починає закриватися Місяцем.

А через годину після початку затемнення у гіпертоніків підвищується тиск, судини звужуються, а серце збільшує потужність викиду крові. Особливо важко перенесуть затемнення гіпертоніки і люди з серцево-судинними патологіями.

"Сонячне затемнення поляризує проблеми зі здоров'ям. Причина в тому, що згідно східній медицині, Сонце нам посилає позитивний заряд або енергію Ян, а Місяць - Інь - забирає енергію", - стверджує Виттрок.

Сонячне затемнення 2 липня (ілюстративне фото: GettyImages)

Також астропсихолог рекомендує перенести на інший час заплановані важливі зустрічі чи поїздки. А також радить не приймати всерйоз образи і не надто вірити гучним обіцянкам.

Валентина Віттрок рекомендує провести 2 липня в спокійній обстановці, не роблячи нічого неординарного або ризикованого. Цей час сприятливий для духовних практик, а також для приділення уваги своїй сім'ї.

Раніше ми писали, що у ніч з 16 на 17 червня жителі південної півкулі могли спостерігати унікальне місячне затемнення, яке сталося вперше за 150 років. Затемнення супутника Землі супроводжувалося Суперлуннням, а Місяць спочатку був блакитного кольору, а потім став криваво-червоний.

До речі, перше в історії відео сонячного затемнення, яке було знято в 1900 році, потрапило в мережу.