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Впервые за 150 лет: когда произойдет уникальное лунное затмение

STYLERЖизнь    16.06.2019 - 19:29
Впервые за 150 лет: когда произойдет уникальное лунное затмение
Лунное затмение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Лунное затмение в Украине произойдет днем

Лунное затмение произойдет в ночь с 16 на 17 июня. В это время Луна приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, после чего спутник скроется в тени планеты. Об этом пишут западные ученые.

В Украине это явление, к сожалению, увидеть будет нельзя, поскольку его пик припадет на 15:30 по киевскому времени. Тем не менее астрономическое явление повлияет на физическое и эмоциональное здоровье людей.

Медики предостерегают, что некоторые метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, усталость, а также раздражение. Особенно затмение отразится на людях с хроническими болезнями и пожилых людях.

Лунное затмение смогут наблюдать жители южного полушария. После затмения настанет Суперлуние (астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли).

Впервые за 150 лет: когда произойдет уникальное лунное затмение

Суперлуние (иллюстративное фото: instagram.com)

Суперлуна сначала будет голубого цвета, что обусловлено оптическим эффектом, а затем станет кроваво-красным. Астрофизики рассказывают, что подобная череда явлений случится впервые за 150 лет.

К слову, первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900 году, попало в сеть.

Ранее эксперт дала астрологический прогноз на июнь 2019, который будет богат на затмения, а ретроградный Меркурий предполагает большое количество ограничений в действиях.

Напомним, что магнитные бури в июне будут не такими продолжительными и сильными, и в течении первого летнего месяца ожидается один очень сильный удар.

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