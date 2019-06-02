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Первая попытка снять затмение: обнародовано впечатляющее видео

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 09:47
Первая попытка снять затмение: обнародовано впечатляющее видео
Иллюстративное фото (pixabay)

Первое в истории видео солнечного затмения попало в сеть

Первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900 году, попало в сеть. Впечатляющая видеозапись была опубликована Британским институтом кино и Королевским астрономическим обществом.

Первая в истории видеозапись затмения была сделана британским иллюзионистом Невилом Маскелайном совместно с американским астрономом Джоном Бэконом в ходе экспедиции Британского королевского общества в Северную Каролину 28 мая 1900 года.

Это единственный известный фильм Маскелайна, который сохранился до наших дней. Каждый кадр записи был отсканирован специалистами из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К, которое опубликовано в открытом доступе.

К слову, первая попытка заснять затмение была предпринята еще в 1898 году в Индии. Тогда видео также удалось записать, однако оно было украдено во время путешествия в Британию.

Видео: (YouTube/BFI)

Ранее эксперт дала астрологический прогноз на июнь 2019, который будет богат на затмения, плюс ретроградный Меркурий, предполагает большое количество ограничений по действиям.

Напомним, что магнитные бури в июне будут не такими продолжительными и сильными, и в течении первого летнего месяца ожидается один очень сильный удар - 9 июня.

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