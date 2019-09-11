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Солістка KAZKA засвітила апетитні форми у ванній: обережно, гаряче

STYLERПерсони    11.09.2019 - 22:45
Солістка KAZKA засвітила апетитні форми у ванній: обережно, гаряче
Фото: Саша Зарицька (facebook.com kazka.band)

Співачка опублікувала дуже гарячі фотографії

Солістка групи KAZKA Саша Зарицька вирішила в черговий раз довести фанатам, що вона є володаркою апетитних форм і звабливої фігури. Артистка опублікувала свої спокусливі фотографії у ванній кімнаті і запостила на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця зовсім не відчуває комплексів, що важить не 45 кілограмів, як нав'язані фешн-світом шаблони.

"Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою", - підписала солістка знімки.

На гарячих і відвертих фотографіях, які співачка опублікувала в соцмережі, вона сильно підігріла фантазії шанувальників. Адже Саша продемонструвала свій шикарний бюст, лежачи у воді.

Солістка KAZKA засвітила апетитні форми у ванній: обережно, гарячеСолістка KAZKA засвітила апетитні форми у ванній: обережно, гарячеФото: Саша Зарицька (instagram.com/kazka.band)

Як ми раніше писали, солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото з незвичним макіяжем.

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