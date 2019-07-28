"Мое наслаждение": солистка KAZKA засветила пышные формы в купальнике

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Певица рассказала о своей любви к морю

Лето - традиционное время отпусков, и звезды шоу-бизнеса не исключение. Отправилась к морю и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. На странице музыкальной группы в Instagram она поделилась красочными фото с отдыха, продемонстрировав свою аппетитную фигуру в купальнике.

Саша выбрала для отдыха турецкий город Бодрум. На фото она плещется в кристально-чистой морской воде в слитном белом купальнике и солнцезащитных очках. На втором кадре артистка запечатлена спиной, когда плывет мимо фотографа.

В подписи к публикации девушка призналась в своей любви к морю.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго. А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?" - поделилась Зарицкая.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Подписчики оставили множество отзывов любимой артистке, восхищаясь ее сочной фигурой и яркими фото.

Омагад, як спекотно

Саш, ти просто космос

Багиня!!!

Красотка, тащусь

Вау

Саш, Ви вогонь

Афродита!

Ааааа яка фігура, вогооонь

Очень красивая

Ти супер

Дуже гарна

Красуня

Саша ти прекрасна в білому купальнику, морська вода дійсно заряджає надовго і змиває негатив заздрісних людей. Ваші пісні для мене - це супер настрій

Ты лучшая

Скриншот комментариев (instagram.com/kazka.band)

Напомним, солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.

Ранее солистка KAZKA взволновала ярким образом, в котором она похожа на гейшу.