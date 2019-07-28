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"Мое наслаждение": солистка KAZKA засветила пышные формы в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.07.2019 - 09:52
"Мое наслаждение": солистка KAZKA засветила пышные формы в купальнике
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Певица рассказала о своей любви к морю

Лето - традиционное время отпусков, и звезды шоу-бизнеса не исключение. Отправилась к морю и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. На странице музыкальной группы в Instagram она поделилась красочными фото с отдыха, продемонстрировав свою аппетитную фигуру в купальнике.

Саша выбрала для отдыха турецкий город Бодрум. На фото она плещется в кристально-чистой морской воде в слитном белом купальнике и солнцезащитных очках. На втором кадре артистка запечатлена спиной, когда плывет мимо фотографа.

В подписи к публикации девушка призналась в своей любви к морю.

&quot;Мое наслаждение&quot;: солистка KAZKA засветила пышные формы в купальнике

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго. А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?" - поделилась Зарицкая.

&quot;Мое наслаждение&quot;: солистка KAZKA засветила пышные формы в купальнике

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Подписчики оставили множество отзывов любимой артистке, восхищаясь ее сочной фигурой и яркими фото.

  • Омагад, як спекотно 
  • Саш, ти просто космос 
  • Багиня!!!
  • Красотка, тащусь 
  • Вау
  • Саш, Ви вогонь
  • Афродита!
  • Ааааа яка фігура, вогооонь 
  • Очень красивая 
  • Ти супер 
  • Дуже гарна
  • Красуня 
  • Саша ти прекрасна в білому купальнику, морська вода дійсно заряджає надовго і змиває негатив заздрісних людей. Ваші пісні для мене - це супер настрій
  • Ты лучшая

&quot;Мое наслаждение&quot;: солистка KAZKA засветила пышные формы в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/kazka.band)

Напомним, солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.

Ранее солистка KAZKA взволновала ярким образом, в котором она похожа на гейшу.

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