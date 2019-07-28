"Мое наслаждение": солистка KAZKA засветила пышные формы в купальнике

Певица рассказала о своей любви к морю
Лето - традиционное время отпусков, и звезды шоу-бизнеса не исключение. Отправилась к морю и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. На странице музыкальной группы в Instagram она поделилась красочными фото с отдыха, продемонстрировав свою аппетитную фигуру в купальнике.
Саша выбрала для отдыха турецкий город Бодрум. На фото она плещется в кристально-чистой морской воде в слитном белом купальнике и солнцезащитных очках. На втором кадре артистка запечатлена спиной, когда плывет мимо фотографа.
В подписи к публикации девушка призналась в своей любви к морю.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго. А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?" - поделилась Зарицкая.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
Подписчики оставили множество отзывов любимой артистке, восхищаясь ее сочной фигурой и яркими фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/kazka.band)
Напомним, солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.
Ранее солистка KAZKA взволновала ярким образом, в котором она похожа на гейшу.