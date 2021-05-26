Солістка Go_A розповіла, з ким здружився гурт з учасників Євробачення: "навіть познайомилася з його мамою"

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, як музиканти після закінчення Євробачення 2021, на якому посіли 5 місце з піснею "Shum", влаштували яскраву вечірку, з ким з учасників конкурсу подружилися, домовилися про творчі колаборації, а також як артисти відривалися на виступах один одного в Гранд-фіналі.

Як виглядала тусовка на карантинному Євробаченні

"Незважаючи на те, що ми були повністю обмежені по делегаціях, там було повне дистанціювання, ми постійно ходили в масках, ми не мали право вийти з гримерки без маски, але ми все-таки якось примудрялися зустрічатися, приходити один до одного в гості. На жаль не було ніякої вечірки, але після фіналу ми все ж самі її вже влаштували", - зазначила вокалістка Go_A.

Катерина пояснила, що паті організували вже незважаючи на правила, оскільки настрій у всіх був дуже піднесений. Артисти відзначали закінчення конкурсу в спеціальному баблі в готелі в Роттердамі, де зібралися всі делегації (туди можна було потрапити вже після проходження ПЛР-тесту, який проводили кожні 48 годин, і після цього активували бейдж).

"І ось після фіналу ми вийшли в хол, де в теніс можна було пограти, у футбол, тобто зробили для нас таку локацію, і там вже влаштували справжній рок-н-рол. Всі були дуже веселі, всі були дуже радісні, ми там обіймалися, фотографувалися нарешті без масок... Сподіваюся, що у всіх все добре", - розповіла вона.

З якими артистами Go_A найбільше подружилися і з ким домовилися про колаборації

Катерина розповіла, що у музикантів особливо теплі стосунки склалися з групою Måneskin з Італії, переможцями Євробачення, з Джоном Мухарремаєм (Gjon's Tears) зі Швейцарії, групою Blind Channel з Фінляндії, групою The Roop з Литви.

"Найбільше подружилися з італійцями та з фінами, тому що це рокери, і якось один одного відчули. І особисто я подружилася з Джоном Тірсом зі Швейцарії, і навіть познайомилася з його мамою. І також нашими сусідами були литовці - ми з литовцями дуже класно затусили", - каже солістка Go_A.

Павленко додала, що особисто її фаворитом став саме Gjon's Tears, тому що "коли він співав, то у всіх були мурахи - і це просто щось неймовірне".

"З Джоном ми домовилися записати колаборацію ще рік тому, коли ще було Євробачення 2020, але після скасування конкурсу, і всім потрібно було готувати пісні нові, і воно все затягнулося так. А в цьому році домовилися, що вже точно потрібно робити колаборацію, тому що ми познайомилися наживо, ми зрозуміли, наскільки ми близькі, і це класно. Також з італійцями - італійці теж в захваті від нас, ми в захваті від них. Адже наживо це звучить так класно!" - розповіла Катерина.

Яка була атмосфера на Євробаченні

Вокалістка Go_A зізналася, що раніше не дуже розуміла єврофанів, які щороку їздять на Євробачення, цілий рік за ним стежать, і живуть ним. Але коли потрапила в цю атмосферу, то "зрозуміла, в чому взагалі прикол". Павленко назвала цей конкурс неймовірним заходом з неймовірними людьми, які там знаходяться, і яких об'єднала музика.

"Ми з фінами, коли італійців оголосили переможцями, і вони виходили вдруге виступати, ми з фінами просто розвалили там паркан - ми стрибали, влаштували там слем під сценою", - згадує вона.

Катерина також розповіла, що гурт бачив і відчував чудову реакцію залу на їх пісню "Шум", і не тільки від артистів і учасників делегацій.

Після виступу Go_A конкурсантів не могли заспокоїти

"Нам респектувала навіть нідерландська поліція! Я йшла з гримерки за водичкою, і вони мене зупинили і сказали, що ми круті, і вони за нас голосують. Показали телефони, і там СМС-ки з номером "15" у півфіналі. І це максимально круто! І ми приїжджали в готель, виходили люди на балкон, і включали нашу музику, і це було дуже класно!" - поділилася вона враженнями.

Солістка Go_A згадала також епізод, коли вже після виступу у фіналі група поверталася зі сцени, щоб сісти за свій столик, і в цей час організатори не могли заспокоїти зал.

"Після нас повинна була виходити француженка, і така повільна пісня, а зал просто там влаштував повний слем на трибунах, і вони не могли заспокоїти їх, щоб запустити наступний номер, і так трошки затрималася через це зйомка", - говорить Катерина.

Відео: солістка Go_A поділилася враженнями від Євробачення 2021