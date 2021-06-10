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Всплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядит

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Четверг 10 июня 2021 16:15
Всплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядит Фото: Дамиано Давид подтвердил, что сейчас в отношениях (instagram.com/ykaaar)
Автор: Тетяна Самарук

Солист группы-победителя "Евровидения 2021" Maneskin Дамиано Дивид признался, что имеет серьезные отношения.

Об этом он рассказал в интервью для американского журнала Vanityfair.

Так, музыкант официально подтвердил роман с моделью Джорджией Солер, слухи о котором ходили еще с мая.

На вопросы о личной жизни, Дамиано ответил, что ему больше нечего скрывать.

"Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я вспомнил ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать", - говорит солист.

В комментариях пользователи отказывают верить, что у певца есть девушка. Но одновременно заявляют, что якобы пара разошлась, ведь они редко появлялись вместе на публике.

Однако Дамиано все же подтвердил, что его сердце занято.

Всплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядитВсплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядитВсплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядитВсплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядитФото: Дамиано Давид с девушкой (instagram.com/maneskin.bulgaria)

Ранее мы сообщали, что победителей Евровидения 2021 обвинили в плагиате.

Также стало известно, где пройдет Евровидение 2022, кто в нем примет участие и когда уже можно покупать билеты.

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