Всплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядит

Об этом он рассказал в интервью для американского журнала Vanityfair.

Так, музыкант официально подтвердил роман с моделью Джорджией Солер, слухи о котором ходили еще с мая.

На вопросы о личной жизни, Дамиано ответил, что ему больше нечего скрывать.

"Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я вспомнил ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать", - говорит солист.

В комментариях пользователи отказывают верить, что у певца есть девушка. Но одновременно заявляют, что якобы пара разошлась, ведь они редко появлялись вместе на публике.

Однако Дамиано все же подтвердил, что его сердце занято.

Фото: Дамиано Давид с девушкой (instagram.com/maneskin.bulgaria)