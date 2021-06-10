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Спливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядає

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Четвер 10 червня 2021 16:15
Спливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядає Фото: Даміано Давид підтвердив, що зараз у стосунках (instagram.com/ykaaar)
Автор: Тетяна Самарук

Соліст гурту-переможця "Євробачення 2021" Maneskin Даміано Дивид зізнався, що має серйозні стосунки.

Про це він розповів в інтерв'ю для американського журналу Vanityfair.

Так, музикант офіційно підтвердив роман з моделлю Джорджією Солері, чутки про який ширилися ще з травня.

На запитання про особисте життя, Даміано відповів, що йому більше немає чого приховувати.

"Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Так що після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати", - каже соліст.

На запитання про особисте життя, Даміано відповів, що йому більше немає чого приховувати.

"Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Так що після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати".

У коментарях користувачі відмовляють вірити, що у співака є дівчина. Та водночас заявляють, що нібито пара розійшлась, адже вони рідко з'являлися разом на публіці.

Однак Даміано все ж таки підтвердив, що його серце зайняте.

Спливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядаєСпливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядаєСпливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядаєСпливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядаєФото: Даміано Давид з дівчиною (instagram.com/maneskin.bulgaria)

Раніше ми повідомляли, що переможців Євробачення 2021 звинуватили в плагіаті.

Також стало відомо, де пройде Євробачення 2022, хто в ньому візьме участь і коли вже можна купувати квитки.

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