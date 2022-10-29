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Солимо кільку по-одеськи: дуже простий і дешевий рецепт

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Субота 29 жовтня 2022 15:01
Солимо кільку по-одеськи: дуже простий і дешевий рецепт Фото: Як приготувати смачну кільку
Автор: Світлана Мащенко

Домашня малосольна кілька до картопельки та ще й зеленою цибулею. Що може бути краще для найсмачнішою у світі вечері? А приготувати таку рибку дуже просто: всього дві спеції, риба і вода.

Рецептом кільки по-одеськи поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів, фундатор власної кулінарної школи.

Складники:

  • Тюлька (кілька) - 1 кг
  • Вода - 1 л
  • Сіль - 1/2 ч. л
  • Цукор - 1 дрібка (0,5 кавової ложки)

Покрокове приготування

Зробіть маринад, додавши у кип'ячену чи очищену воду кімнатної температури, сіль та цукор.

Залийте маринадом рибу. Її не треба попередньо чистити. Достатньо буде розморозити і добряче вимити.

Перемішайте рибу в маринаді. Вона має постояти в холодному місці протягом 48 годин.

Почистіть рибу від голів, кишок і хребта. Готове філе можна подавати до столу.

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