Украинская бумажная армия: Арахамия оправдался за скандал с сокращением ВСУ

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, прокомментировал свое недавнее заявление про сокращение украинской армии. Политик объяснил, что его слова, сказанные в День защитника Украины, вырвали из контекста. И он имел в виду оптимизацию, а не сокращение.

Глава фракции "СН" рассказал в комментарии на программе "Свобода слова Савика Шустера", что около 40% украинской армии - это небоевой состав.

"Из них около 25% - люди, которые берут одни бумаги, носят их в другую комнату... Даже наши военные шутят, что мы украинская бумажная армия", - сказал Арахамия.

Он добавил также, что в армии продолжается эксперимент по автоматизации на уровне бригады, на уровне батальона. И если автоматизация работает, то с одной бригады можно просто освободить 150 человек.

"Ко мне приходит главнокомандующий и говорит: "У нас не хватает людей - бойцов". Но в тылу всегда почему-то хватает", - добавил политик.

Кроме того, есть проблема с перевооружением армии, новым оборудованием. Особенно дорогими являются программы по осовремениванию флота, ракетная программа.

"Для того, чтобы армия ставала сильнее, она должна быть на 100% контрактная, хорошо вооруженная... а в тылу - все что можно оптимизировать, должно быть оптимизировано", - резюмировал Арахамия.

Арахамия оправдался за скандальные слова с сокращением украинской армии

Ранее украинцев шокировали масштабами хищения украинской земли и объяснили, почему у Зеленского предложили пожизненно сажать крупных коррупционеров.

Также в прямом эфире Давид Арахамия устроил жесткую перепалку с Савиком Шустером из-за вопроса легализации медицинского каннабиса.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская рассказала о профилактике и лечении COVID-19, а также об изменениях в протоколе лечения коронавирусной болезни в Украине.

Инфекционист Ольга Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Также инфекционист прокомментировала случаи повторного заболевания на COVID-19 и объяснила, почему ближайшие полгода будут очень тяжелые для Украины.

Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в нашей стране такая сложная ситуация с коронавирусом.

Степанов оправдался за тяжелую ситуацию с коронавирусом

А еще руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, Андрей Александрин, рассказал о последних результатах исследований COVID-19.

Андрей Александрин высказался о результатах исследований COVID-19

Помимо этого, лидер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о симптомах коронавируса, которые были у него.

Тарас Степаненко рассказал про симптомы COVID-19