Українська паперова армія: Арахамія виправдався за скандал зі скороченням ЗСУ

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України, прокоментував свою недавню заяву про скорочення української армії. Політик пояснив, що його слова, сказані в День захисника України, вирвали з контексту. І він мав на увазі оптимізацію, а не скорочення.

Голова фракції "СН" розповів у коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера", що близько 40% української армії - це небойовий склад.

"З них близько 25% - люди, які беруть одні папери, носять їх в іншу кімнату... Навіть наші військові жартують, що ми українська паперова армія", - сказав Арахамія.

Він додав також, що в армії триває експеримент щодо автоматизації на рівні бригади, на рівні батальйону. І якщо автоматизація працює, то з однієї бригади можна просто вивільнити 150 осіб.

"До мене приходить головнокомандувач і каже: "У нас не вистачає людей бійців". Але в тилу завжди чомусь вистачає", - додав політик.

Крім того, є проблема з переозброєнням армії, новим обладнанням. Особливо дорогими є програми по осучасненню флоту, ракетна програма.

"Для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна, добре озброєна... а в тилу - все, що можна оптимізувати, має бути оптимізоване", - резюмував Арахамія.

Арахамія виправдався за скандальні слова зі скороченням української армії

Раніше українців шокували масштабами розкрадання української землі і пояснили, чому у Зеленського запропонували довічно саджати крупних корупціонерів.

Також в прямому ефірі Давид Арахамія влаштував жорстку перепалку з Савіком Шустером через питання легалізації медичного канабісу.

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська розповіла про профілактику і лікування COVID-19, а також про зміни в протоколі лікування коронавірусної хвороби в Україні.

Інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Також інфекціоніст прокоментувала випадки повторного захворювання на COVID-19 і пояснила, чому найближчі півроку будуть дуже важкими для України.

Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому в нашій країні така складна ситуація з коронавірусом.

Степанов виправдався за важку ситуацію з коронавірусом

А ще керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів про останні результати досліджень COVID-19.

Андрій Александрін висловився про результати досліджень COVID-19

Крім цього, лідер збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про симптоми коронавірусу, які були у нього.

Тарас Степаненко розповів про симптоми COVID-19