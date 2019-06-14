Сокращает жизнь: Супрун рассказала, как отоспаться правильно

Супрун дала советы для полноценного и здорового сна
Уляна Супрун рассказала, что для отдыха и восстановления большинству здоровых людей необходимо спать 7-9 часов в сутки, однако на практике часто мы сокращаем это время, в надежде компенсировать разницу на выходных. И.о. главы Минздрава в своем Facebook отметила, что "отсыпка" не является выходом из ситуации.
Она привела результаты исследования, согласно которым за выходные люди не могут компенсировать недельный пробел во сне, а "отсыпки" на выходных способны даже и навредить человеку, вызвав "социальный джетлаг" - то есть через некоторое время сбивается режим (например, в воскресенье вечером сложно заснуть, а в понедельник утром проснуться).
Ввиду этого Супрун дала ряд рекомендаций людям, которые недосыпают в течение недели.
Для отдыха без вреда организму можно в выходной поспать максимум на час больше, а затем по желанию вздремнуть около 20-30 минут в день, что поможет быстро восстановить силы.
Сон днем по несколько часов не желателен и способен сбить внутренние часы организма, что вызывет упадок энерги, неконтролируемое чувство голода и нарушение сна.
В идеале, конечно же, стараться спать полноценно в течение всей недели - тогда и наверстывать на выходных не будет необходимости.
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
У каждого человека есть свой уникальный хронотип - физиологически оптимальное время засыпания и пробуждения. Потребность в сне может меняться с возрастом, и некоторым действительно достаточно для сна 5 часов, и при этом они чувствуют себя совершенно нормально.
"Но есть перечень признаков, которые свидетельствуют, что организм все же хочет отдыхать больше: зевота, мрачность и внезапный пессимизм, утомляемость, раздражительность, проблемы с усвоением новой информации и забывчивость, неспособность сконцентрироваться долгое время, недостаток мотивации, неуклюжесть, повышение аппетита, проблемы полового характера", - перечислила Супрун и посоветовала при таких проблемах обратиться к своему семейному врачу за рекомендациями, тогда вместе можно скорректировать режим дня.
Руководитель Минздрава подчеркнула, что хронический недосып угрожает не только истощением, плохим настроением и снижением работоспособности - он может вызвать и более серьезные проблемы со здоровьем:
"Поэтому главный совет - не ждите выходных, чтобы поспать. Сделайте это уже сегодня. Подарите себе регулярный и здоровый сон. Это точно не потерянное время, в которое можно было покорять мир. Это - вклад в свое здоровое и долгую жизнь. И помните, что желательно ложиться и вставать в то же время", - резюмировала Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Как сообщалось ранее, Уляна Супрун выступила против навязывания обязательного ношения женщиной обуви на высоких каблуках на работе и во время официальных встреч.
Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, как не стать жертвой еды, и почему домашняя еда намного полезней.
Напомним, недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно отражается на состоянии кожи.